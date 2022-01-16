«Казахи обратились за помощью и сказали, что белорусы всколыхнули весь мир»
- 16.01.2022, 18:16
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Белорусам как никому знакомы требования и проблемы жителей Казахстана.
Акция в поддержку борющихся жителей Казахстана прошла около Еврокомиссии в Брюсселе, сообщает телеграм-канал «Нашая хваля». На акции казахов поддержали белорусские активисты.
- Белорусы пришли поддержать казахов потому, что нам как никому знакомы их требования и проблемы.
Казахи обратились к нам за помощью и сказали, что белорусы всколыхнули весь мир, что наши диаспоры лучшие из постсоветских стран. Тк что помогает им организоваться.
Алга Казахстан! Жыве Беларусь! Слава Украине!», - говорят белорусские активисты.