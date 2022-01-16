Петр Порошенко: Не вижу оснований для моего ареста 10 16.01.2022, 18:26

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Экс-президент Украины заявил, что возвращается в Украину, чтобы бороться.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко откинул возможность своего ареста после возвращения в Киев из Польши. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Варшаве в воскресенье, 16 января, пишет nv.ua.

«Арестуют ли меня? Говорю вам, что нет. Не потому, что я так уверен в себе, но я не вижу оснований для такого ареста. Я считаю, что господин [Владимир] Зеленский нанесет себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к таким мерам», — сказал Порошенко.

Он добавил, что возвращается в Украину, чтобы «бороться за Украину, а не против Зеленского».

Ранее сообщалось, что заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения Порошенко начнется 17 января в 11:00.

Его адвокаты потребовали назначить заседание суда на этот день, чтобы Порошенко мог прийти в суд после возвращения в Украину. По словам адвокатов, Печерский суд уже принял решение о задержании экс-президента для доставки в суд, хотя для этого нет оснований.

24 декабря появилась информация, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

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