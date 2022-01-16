«Уселись во власти на четверть века и надувают раз за разом мыльные пузыри» 2 16.01.2022, 19:13

11,382

Заявление Пескова о «мире лжи» назвали отличным примером самокритики.

Телеграм-канал «СерпомПо» – о высказывании пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы живем в мире фэйковых обвинений, фэйковых новостей и мире лжи. Пока это не будет доказано чем-то видимым и понятным, мы будем считать это фэйковыми новостями и ложными обвинениями» - философствует пресс-Песков в интервью американским медиа.

Отличный пример самокритики. Это же можно приложить ко всему, что делает Кремль внутри страны и за границей – от выдуманных «иностранных агентов» до высосанных из пальца требований «гарантий безопасности».

Уселись во власти на четверть века и надувают раз за разом мыльные пузыри, а все, что вокруг и к чему они приложили руку (от отравления Навального до сбитого «Боинга» и убийства Хангошвили), для них «не доказано» - хотя бы для того имелись неопровержимые доказательства. Не верим в них и все тут. Мы сами себе прокуроры, адвокаты и суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».