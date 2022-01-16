Синепалый поручил министру спорта взять под контроль все расходы футбольных клубов 10 16.01.2022, 20:10

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С этого момента клубы обязаны ежегодно согласовывать сметы расходов.

- Ну что, домолчались? Теперь доберутся и до вас, - пишет телеграм-канал «БОР».

Синепалый безумец поручил министру спорта Ковальчуку взять под личный контроль все финансовые расходы футбольных клубов Беларуси. С этого момента футбольные клубы обязаны ежегодно согласовывать сметы расходов (на зарплаты, количество персонала, выезды за границу, иные расходы) с министерством спорта. Но это не все, в ближайшее время чиновники возьмут под личный контроль выезды на предсезонные сборы за рубеж за счет государственных средств.

Видимо, в ближайшее время со всеми клубами на все выезды будут отправлять идеологов-чекистов, все как в лучших традициях СССР.

Кто следующий? Спортсмены других видов спорта? Их жены, мужья, дети и их имущество?

Видимо это и есть плата за молчание и лояльность.

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