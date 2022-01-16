«Поднял мне давление»: Мошенник пожаловался, что не смог обмануть белоруса 1 16.01.2022, 20:14

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Будьте внимательны, продавая свои вещи через интернет.

Мошенники никак не хотят униматься и атакуют белорусов, которые пытаются продать свои вещи через интернет. Схема стандартная: они «оплачивают» товар и доставку в другой город, вам предлагают лишь ввести реквизиты своей карты на левом сайте. Надоело, решил читатель Ярослав, взял телефон у жены, которую атаковали мошенники, и решил пообщаться сам. Вот что из этого вышло, пишет «Онлайнер».

На одно объявление отозвались сразу два мошенника, которым очень понадобилось пальто. С первым жена Ярослава сразу прекратила общение.

— Когда написал этот перец, я сказал: дай мне телефон, я с ним пообщаюсь. Вот какой результат получился, — говорит Ярослав.

Начиналось все как обычно: покупатель буднично поинтересовался, есть ли «деффекты» и будет ли удобно продавцу сообщить мошенникам данные своей карточки.

Ярослав сделал вид, что отправил свои данные, хотя на самом деле ничего подобного не делал (и вы никогда не отправляйте). Дальше завязалась вот такая беседа.

В итоге все вскрылось, мошенник сам попался на чужой «развод».

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