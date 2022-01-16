В Беларуси вновь объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра 2 16.01.2022, 20:37

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МЧС дало несколько рекомендаций.

На понедельник, 17 января, в Беларуси вновь объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белгидромет Минприроды и МЧС.

«17 января на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем 17 января и ночью 18 января местами 21−24 м/с, в отдельных районах 25−27 м/с», — говорится в сообщении.

В Минске 17 января утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, местами по городу 21−23 м/с.

Напомним, по уточненным данным МЧС, из-за сильного ветра с порывами до 32 м/с 14 января, в пятницу, пострадали 836 населенных пунктов в 84 районах страны, в том числе Минск.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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