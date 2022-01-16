Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене 3 16.01.2022, 20:43

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Социальная сеть обнаружили на странице запрещенный контент.

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщает liga.net.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константина Гаврилова, страница россиян была заблокирована еще в пятницу, 14 января.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", – заявил Гаврилов.

По его словам, представители российской делегации репостили на своей странице в Facebook только заявления руководства России и МИД РФ.

В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему, a Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ.

На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".

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