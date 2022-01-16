Песков: Российские войска останутся у границ Украины 25 16.01.2022, 21:16

9,842

Пресс-секретарь Путина заявил, что РФ готова принять некие «контрмеры» в случае расширения НАТО.

Российские войска, размещённые по периметру границ с Украиной, концентрация которых вызвала на Западе опасения скорого начала полномасштабного вторжения в эту страну, не будут отведены от границы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью, которое вышло в эфире программы Фарида Закарии на американском телеканале CNN (перевод — svoboda.org).

Как заявил Песков, войска находятся на территории Российской Федерации и останутся на своих местах из-за "напряжённой ситуации", которая возникла на границе и "недружественной атмосферы".

При этом Песков заявил, что на территории Украины, в частности в Донбассе, российских войск нет. Он также сказал, что Россия не готовит военного вторжения - "было бы безумием делать это" - но готова принять некие "контрмеры" в случае расширения НАТО.

Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам. Песков отверг оба обвинения, заявив, что это дезинформация.

Пресс-секретарь Кремля также коснулся темы возможных санкций США против президента Путина. По словам Пескова, такие меры могут привести к полному разрыву отношений. Он также заявил, что Россия "самодостаточна" и не чувствует себя уязвимой из-за санкций. Среди предлагаемых в случае обострения ситуации на Украине мер - например, запрет на поставки в Россию электроники, включая смартфоны и бытовую технику.

Песков также коснулся темы переговоров о так называемых гарантиях безопасности, которые прошли между Россией и странами НАТО на этой неделе. "Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».