«Через час на выезд из Беларуси собралось больше 30 автобусов» 5 16.01.2022, 21:51

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Как выехать за границу и чем белорусов удивил новогодний Львов.

Журналист «Вечернего Гродно» Евгений Лебедь рассказал о том, каквстретил Новый год в Украине.

Надоел новогодний стол

Утомляет каждый год бегать по магазинам, нарезать салаты и сидеть за столом. Хотелось сбежать от суеты и сменить обстановку хоть раз за несколько лет. Правда, из-за коронавируса и закрытых границ выбор невелик: либо Москва и Петербург на поезде, либо Киев и Львов на автобусе. В битве предпочтений победил Львов, но найти тур с выездом из Гродно не удалось. Едем в Минск. Первый за два года выезд за границу — словно свежий ветер, словно романтический поцелуй после долгого карантина.

Желающих встретить Новый год во Львове белорусов оказалось много. Столичные турфирмы, казалось, стянули туда все свободные автобусы.

— Быстрее, быстрее, — всю дорогу подгонял туристов наш сопровождающий Ярослав. Он понимал, что важно как можно быстрее приехать на границу 30 декабря.

Шесть часов на границе

К пункту пропуска «Мокраны — Доманово» наш автобус подъехал восьмым. Через час на выезд из Беларуси собралось больше тридцати автобусов!

Забегая вперёд, скажем, что последний автобус приехал во Львов в шесть вечера 31 декабря. Люди простояли в очереди около семнадцати часов!

Нам повезло больше — «лишь» шесть часов ушло на прохождение белорусско-украинской границы.

B Украину пускают с отрицательным ПЦР-тестом, но на границе всё равно собирают по 15 долларов с человека и требуют медстраховку от ковида. Не платят те, у кого сертификат с китайской вакциной. «Спутник» не подходит.

Куда ни глянь — везде ярмарка

Львов любят за его исторический центр, «брукованку» на улочках. Здесь есть что-то похожее на Вену, Прагу и Вильнюс.

Отличительная фишка Львова — многочисленные заведения с необычной подачей блюд. Вам могут принести закатанную крышкой пол-литровую банку пива или угостить вкусными драниками в антимоскальской «Криивке».

Вообще, на Новый год в центре было две очереди: первая в заведения, где продают известную вишнёвую настойку, вторая — на вход в «реберню», где столовые приборы рисуют маркером на столе, а на шею вешают фартук, чтобы посетитель не испачкался сочными рёбрышками.

Каждое заведение пытается удивить и привлечь внимание прохожих. Возле кофейни стоит перечёркнутый знак «место поцелуев» с надписью — «Цьомки пiсля карантину».

Праздник не давал забыть, что Украина находится в стадии военного конфликта, несмотря на то что до Донбасса больше тысячи километров. Это чувствуется в храмах города. Во львовской базилике есть плакаты с портретами погибших солдат, лежат «приветы» с войны: осколки снарядов и гильзы.

Когда понимаешь, что страна едва ли не ежедневно теряет молодых людей, праздничное настроение улетучивается…

Европейские города невозможно представить без рождественской ярмарки. Во Львове торговые ряды разместили в нескольких местах. Ремесленников и торговцев можно было встретить возле арсенала и вокруг ратуши. Главная аллея растянулась возле Театра оперы и балета. Здесь даже в новогоднюю ночь можно было купить сувениры и плотно покушать. Тарелка картошки и огромная сосиска обошлись в 10 рублей. Магниты стоят от 5 до 8 рублей, бутылка воды — 2 рубля.

Отмечают всем городом

В новогоднюю ночь в центре Львова яблоку негде было упасть. Люди заполнили всю площадь перед «оперой» и соседние улицы, гуляли по ярмарке и фотографировались возле главной ёлки города. Полиция освободила центр от автомобилей, перекрыла улицы, но не огораживала площадь турникетами и не проверяла людей.

Здесь не было сцены и часов, а на последней минуте 2021 в толпе начали самостоятельный отсчёт секунд. Ровно в полночь с площади в небо взлетел фейерверк. Вот и вся праздничная программа. Люди развлекали сами себя: открывали шампанское, зажигали бенгальские огни. Полиция никого не прогоняла и давала туристам и жителям города отметить Новый год.

— Мы уложили детей спать, а сами пришли сюда, — рассказывает молодой львовянин, наливая жене стаканчик шампанского.

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