Генеральный секретарь НАТО: Именно Россия вызвала нынешний кризис 1 16.01.2022, 22:16

1,098

По мнению Столтенберга, РФ должна проявить гибкость для его разрешения.

Именно Россия вызвала нынешний кризис и угрозу начала войны в Европе, поэтому именно Кремль должен проявить гибкость для урегулирования ситуации. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBC News (перевод — liga.net).

Столтенберга спросили, должно ли украинское правительство делать больше в рамках существующих «минских соглашений», чтобы предотвратить новую войну в Европе.

- Агрессором является Россия, – сказал Столтенберг. – Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию – значит действительно представить все это несколько странным образом, перевернуть вещи с ног на голову.

Столтенберг сказал, что Россия должна предпринять шаги для деэскалации, но при этом НАТО по-прежнему готово снова сесть за стол переговоров и выслушать опасения Москвы.

"Пока мы сильны, пока мы едины, мы можем вести диалог и обсуждать многие вопросы с Россией, – сказал он. – Диалог, обсуждения, переговоры – это не признак слабости, это признак силы".

На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».