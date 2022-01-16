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«У Лукашенко действительно серьезные проблемы со здоровьем»

  • 16.01.2022, 22:57
  • 2,756
«У Лукашенко действительно серьезные проблемы со здоровьем»

Белорусы обратили внимание на еще один признак.

Лукашенко оказался синепалым в прямом смысле этого слова.

- У Лукашенко действительно серьезные проблемы со здоровьем. Могилевский правозащитник обратил внимание на ужасное состояние его ногтей, - пишет телеграм-канал MAYDAYMog.

Ранее сообщалось, что у белорусского диктатора в последнее проявляется все больше серьезных проблем со здоровьем.

Сегодня политолог Дмитрий Болкунец подчеркнул, что Лукашенко по состоянию здоровья и комичности напоминает позднего Брежнева.

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