«У Лукашенко действительно серьезные проблемы со здоровьем» 16.01.2022, 22:57

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Белорусы обратили внимание на еще один признак.

Лукашенко оказался синепалым в прямом смысле этого слова.

- У Лукашенко действительно серьезные проблемы со здоровьем. Могилевский правозащитник обратил внимание на ужасное состояние его ногтей, - пишет телеграм-канал MAYDAYMog.

Ранее сообщалось, что у белорусского диктатора в последнее проявляется все больше серьезных проблем со здоровьем.

Сегодня политолог Дмитрий Болкунец подчеркнул, что Лукашенко по состоянию здоровья и комичности напоминает позднего Брежнева.

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