Мина для Лукашенко 2 17.01.2022, 8:26

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андрей суздальцев

События в Казахстане запустили эффект домино?

Российский политолог Андрей Суздальев считает, что ситуация в Казахстане наглядно показала Лукашенко, что его ждет в будущем. Об этом он пишет в статье для сайта politoboz.com:

— Помимо вопроса о получении поддержки из России, в казахстанском кризисе заложена политическая «мина», которая рано или поздно взорвется в Беларуси. Волнения в Казахстане продемонстрировали, что эпоха постсоветских авторитарных режимом первого поколения, во главе с «отцами наций», завершилась. «Отцы», «баши» и прочие явно засиделись. Так что Лукашенко не просто был инициатором ввода войск ОДКБ (прежде всего российских войск), а он призывал спасти своего «коллегу» по пожизненному президентству.

Понятно, что Лукашенко никогда не испытывал каких-то особых симпатий к Назарбаеву, но, как любой диктатор, белорусский начальник боится «теории домино».

С другой стороны, Лукашенко, творчески развив и углубив казахстанский «опыт» продления своих полномочий, был заинтересован в успехе казахстанской версии псевдотранзита власти. Сейчас, после исчезновения Назарбаева с политической арены и отстранении от власти представителей его клана, Лукашенко получил наглядную возможность представить себе собственную перспективу на посту главы президиума Всебелорусского народного собрания.

В любом случае Минск рассчитывал на то, что ОДКБ сохранит у власти как раз Назарбаева. Отсюда и столь странная и ничем не подтвержденная информация о телефонном разговоре между Лукашенко и Назарбаевым (7 января 2022 года). Причем, до сих пор не ясно, кто кому позвонил и звонил ли вообще.

Назарбаев мертв. Причем давно, говорят, что он умер перед новым 2022 годом. Если это так, то с кем говорил Лукашенко? С могилой? У Лукашенко есть контакт с иным миром. В любом случае, если информация, распространенная Жириновским, подтвердится, то скандал с телефонным звонком в Ад неизбежен.

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