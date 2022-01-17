Вкладчики в Беларуси — «на нервах» 7 17.01.2022, 8:46

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2022 год не сулит им ничего хорошего.

Начало 2022 года выдалось очень нервным для белорусских вкладчиков, причем как для рублевых, так и для долларовых: на первой неделе доллар в Беларуси сильно подорожал, а на второй неделе – заметно подешевел.

Получается, что на первой неделе рублевые вкладчики потерпели значительные убытки в долларах, в то время как долларовые – хорошо прирастили покупательную способность своих валютных вкладов. А на второй неделе, наоборот, рублевые вкладчики получили хорошую прибыль в долларовом эквиваленте, тогда как долларовые вкладчики понесли заметные убытки при пересчете на белорусские рубли.

Но по итогам первой половины января доллар все-таки подорожал. И хотя евро вырос еще больше – именно доллар является главной учетной валютой в Беларуси.

Однако то, как будут дальше развиваться события на валютном рынке, предсказать сейчас сложно, ведь белорусский рубль с начала этого года идет в фарватере российского, а тот, в свою очередь, стал сильно зависеть от геополитических факторов. К тому же не все еще ясно и с санкциями – когда они начнут сказываться, и начнут ли вообще.

Какой же курс доллара «успокоит» белорусских вкладчиков – и рублевых, и валютных? Это можно выяснить, рассчитав потенциальную доходность срочных депозитов, используя показатель средней по банковской системе процентной ставки по вкладам и курс доллара, сообщает infobank.by.

По итогам торгов на БВФБ за период с 1 по 16 января 2022 года:

• доллар США – подорожал на 0,77%, а это означает +17,6% годовых,

• евро – подорожал на 2,15%, что соответствует +49,0% годовых,

• российский рубль – подешевел на 1,10%. Это – +25,1% годовых,

• валютная корзина – подорожала на 0,10%, или +2,3%годовых.

Падение курса доллара, как и укрепление рубля к доллару, в первой половине января довольно значимое: оно сравнимо со средней процентной ставкой на срочных рублевых вкладах.

В результате, за 16 дней января, исходя из официальной средней по банковской системе процентной ставки по всем новым срочным депозитам физлиц:

• на срочных рублевых вкладах – создался долларовый убыток 2% годовых.

• на срочных долларовых вкладах – создалась рублевая прибыль 21% годовых.

Рост курса доллара за первую половину месяца определил низкую текущую выгодность в январе рублевых вкладов, и хорошую выгодность долларовых вкладов.

При каком же курсе доллара в конце января одинаково выгодными – равнодоходными по итогам месяца – окажутся и рублевые, и долларовые срочные вклады? И, значит, выше какого значения доллар должен подняться, чтобы выгоднее оказались долларовые вклады, и до какого курса доллар не должен дорасти, чтобы выгоднее были рублевые вклады?

Исходя из средней по банкам процентной ставки по всем новым срочным депозитам в рублях и долларах США, в январе равнодоходность депозитов за месяц, образуется при курсе 2,5736 руб. за доллар в конце месяца (курсовой прирост за январь составит +1,0% или +12% годовых).

Если курс доллара по итогам января выйдет меньше, чем 2,5736 руб., то окажутся более выгодными рублевые вклады, если курс превысит отметку 2,5736 руб. – более прибыльными в январе станут долларовые срочные депозиты – исходя из средней по банкам процентной ставки.

Сейчас доллар – 2,5678 руб. Получается, чтобы выйти на курс 2,5736 руб., за оставшиеся 15 дней января курс должен вырасти всего на полкопейки – на 0,2% (+4,9% годовых). То есть, «места для приемлемого дорожания» уже почти не осталось.

А какой курс сохранит рублевым вкладчикам долларовую прибыль, а долларовым – обеспечит рост эквивалента в рублях не ниже доходности срочного рублевого вклада по итогам всего года? То есть, при каком курсе доллара вклады станут прибыльными, и, причем, равнодоходными, в 2022 году?

На рублевых вкладах за год чисто процентами выйдет доход примерно 16,5% в рублях. А на долларовых – 3,6% (в долларах США). Все – исходя из сегодняшней средней ставки по новым срочным депозитам физлиц, с капитализацией.

И чтобы обеспечить равнодоходность рублевых и долларовых вкладов по итогам 2022 года надо, чтобы доллар к концу декабря вырос на 12,44% – до 2,865 руб. За оставшиеся 349 дней 2022 года, курс должен подняться на 11,57% (+12,1% годовых).

Вероятность этого высокая, учитывая, конечно, длительность периода: год начался с очень серьезных событий (Казахстан, ухудшение отношений России и Запада, возможное прекращение транзита калия, санкции), а впереди – почти весь год, и произойти за 11,5 месяцев может многое.

Итак, чтобы срочные рублевые и долларовые вклады оказались равнодоходными, доллар в Беларуси должен стоить:

• 2,5736 руб. в конце января – для обеспечения равнодоходности по итогу месяца,

• 2,865 руб. в конце 2022 года – для обеспечения равнодоходности по итогам года.

Более низкий курс во всех этих случаях будет означать выигрыш рублевых вкладчиков, а более высокий – «победу» долларовых вкладчиков.

Но поскольку достижение, и, главное, превышение всех этих курсов – вполне вероятно, то больший риск – у рублевых вкладчиков. Ведь вероятность повторения падения курса доллара, что произошло в 2021 году, в этом году намного ниже – ситуация сейчас «не та».

Но и валютным вкладчикам не стоит «расслабляться»: риски для валютной составляющей финансово-банковской системы Беларуси могут сильно вырасти в условиях санкций, и тем более, если внешнее давление и угрозы будут нарастать.

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