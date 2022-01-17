«Зарплата уменьшилась: просто стали платить минимальную премию» 11 17.01.2022, 10:07

5,090

Белорусские учителя рассказывают о своих доходах и расходах.

По статистике за ноябрь средняя «грязная» зарплата в сфере образования составляла 993 рубля. На руки выходит еще меньше — 854 рубля. Но и такие деньги получают далеко не все учителя. «Наша Нива» поговорила с педагогами о зарплатах и о том, насколько они соответствуют работе учителя в Беларуси.

«Молодому учителю нужно платить со старта 1500 рублей»

Дмитрию 34 года, работает учителем истории в одной из столичных школ. За декабрь его зарплата составила 1018 рублей на руки. Из них 567 рублей — это оклад.

«В эту сумму входит оклад, различные надбавки, премия, — говорит учитель. — Например, мне начисляют к зарплате 50 рублей за то, что я классный руководитель. Можно ли заработать больше? Сложно сказать. Многое теперь зависит от степени отношений между учителем и администрацией.

Можно, конечно, подготовить олимпиадника, но это один раз за учебный год. Также можно участвовать в конкурсах, и за это получать какой-то процент. Есть вариант вести платные кружки и зарабатывать на этом. В принципе, можно заработать больше. Иной вопрос, насколько они эффективны эти варианты».

Нагрузка у учителя-предметника составляет 36 часов в неделю вместе с классным руководством. Его обязанности — это и учебные планы, и ведение классного журнала и заполнение другой документации, например, отчетов по четверти.

«С этого года добавился еще электронный журнал, но веду его по желанию, потому что за это не платят, — рассказывает он. — И в обязанности учителя он не входит. Считаю, что сначала нужно создать инфраструктуру, а потом вводить электронный журнал. Кстати, зарплата уменьшилась: просто стали платить минимальную премию. Комиссия не отчитывается, сколько, кому и за что».

В день зарплаты Дмитрий делит деньги так: одна часть — на жизнь, другая — на саморазвитие. Парень живет в общежитии квартирного типа вместе с соседом. Поэтому за аренду и коммуналку платят по 35 рублей.

«На продукты около 300 рублей уходит на меня одного, — прикидывает учитель. — А с саморазвитием по-разному получается — точно не скажу. Сюда входит и приобретение книг, и образовательные курсы — 200—300 рублей в месяц трачу».

Что касается других сфер жизни, то учитель позволяет себе кафе, а путешествует обычно по Беларуси на велосипеде. На крупные покупки он старается откладывать заблаговременно. Что же касается своего жилья, то, по словам Дмитрия, накопить на него при зарплате учителя почти нереально.

«Заработок слабый. Но я считаю, что учителю нужно показывать свое мастерство, а не только молиться на деньги. Есть разные возможности повышения уровня жизни, — считает молодой человек. — Если быть адекватным, думаю, что молодому учителю нужно платить со старта 1500 рублей.

Повысил категорию до второй — 1800, до первой — 2200, получил высшую категорию — 2800. Есть классное руководство — еще 500 рублей. Но это только мечты.

В реальности же все знают, что труд учителя оплачивается низко. Один час стоит около 6 рублей. Причем, это речь не о молодом учителе, а об опытном, с несколькими категориями», — говорит Дмитрий и добавляет, что при имеющейся сейчас загрузке его зарплата должна бы составлять 4000 рублей».

«Откладывать не могу, но, если «выкину» какое-нибудь хобби, видимо, получится»

Двадцатилетняя Татьяна также работает в Минске. Она преподает белорусский и русский языки с литературой. Учителем начала работать с третьего курса университета. Правда, «вышку» она не окончила, но в школу ее все же приняли. И вот два года она работает.

В декабре прошлого года девушка получила в аванс 210 рублей и в зарплату 471 рубль.

«Это оклад (210 рублей), две премии, надомники, замены, надбавка для работников бюджетных организаций сферы образования, еще компенсируют немного за методическую литературу», — говорит девушка.

По словам Татьяны, заработать больше она может, если возьмет классное руководство, но считает, что оно такого не стоит.

«Сейчас у меня 21 час и это без «замены», — рассказывает она. — Это далеко не максимальная нагрузка, которую можно получить в школе, скорее наоборот. Нашей администрации очень важен результат от учеников, поэтому учителя часто остаются после занятий еще на «дополнительные».

«Никогда не можешь быть просто дома, работа всегда с тобой: тетради, звонки от родителей и администрации, заполнение электронного журнала, который ведется наряду с печатным, — рассказывает она. — Если ты классный руководитель, то сюда можно еще добавить ответственность за жизнь детей, даже когда они на летних каникулах.

В нашей школе от 28 до 34 человек в классах, поэтому говорить об индивидуальном подходе к ученику, как того хотят родители, — нельзя. Еще должна быть подписка на разные издания, например газеты «Настаўніцкая», «Рэспубліка» и прчие, которые пылятся у нас где-то на балконе».

Если сравнивать оклад Татьяны за 2020 и 2021, то за последний год он стал на 10 рублей выше.

«Я взяла часть работы домой, не отказываюсь от замен. Хотя их и ставят в последний момент. Так что планировать день невозможно», — говорит учительница.

Что касается расходов, то поскольку девушка живет с родителями, она не платит ни за аренду квартиры, ни за коммуналку. Но даже в таком варианте Татьяниной зарплаты хватает только на базовые вещи.

«Я активно занимаюсь спортом, поэтому сразу минус 160 рублей за фигурное катание и 70 рублей за растяжку и чирлидинг, — рассказывает девушка. — Еще мне нравится учить разные языки, сейчас взялась за польский — 132 рубля в месяц. Проездной — минус 47 рублей. Все остальное остается на питание. Никогда не завтракаю, такая привычка, обед — в школе, там довольно дешево. А ужин уже когда как.

Слава богу, что я еще живу с родителями, позволить себе съехать пока не могу.

Если говорить об одежде, например, в моем шкафу много строгих костюмов и юбок. Тут все понятно — это дресс-код. Но вряд ли кто-то будет ходить в одних брюках более двух лет, поэтому вот купила новые — 46 рублей.

Раз в два месяца могу сходить в кино, в мастер-классы, приходится сходить к врачу. Путешествую по Беларуси в выходной день. Какие-то «крупные путешествия» могу совершить пока только за счет родителей, к сожалению».

Очевидно, что на оплату отдельной квартиры Татьяне с такой зарплатой не хватит. Даже платить за коммуналку ей будет сложно.

«Почти все молодые учительницы, кого я знаю, живут со своими парнями, которые и платят за такие вещи. Или работают еще репетиторами, или вообще не по специальности. Откладывать не могу, но если «выкину» какое-нибудь хобби, видимо, получится», — говорит девушка.

Татьяна надеется, что, когда окончит университет и сдаст «на категорию», то будет получать больше.

«Мне было бы достаточно 1400 рублей в месяц. То есть чуть более 500 долларов», — считает Татьяна.

«С тех пор, как начала зарабатывать, меня удивляют цены практически на всё»

Анастасии 21 год, она работает учителем русской и белорусской литературы и тоже в Минске. Девушка пришла работать в феврале прошлого года, когда еще была студенткой, а в июне уже получила диплом. Ее зарплата за декабрь с учетом больничного составила 700 рублей.

«Доплаты идут как молодому специалисту — 100 рублей, выплачиваются премии, могут начислять деньги за методическую литературу, — перечисляет девушка. — Заработать больше можно, если активно участвовать в жизни школы. Например, в научно-практических конференциях, различных мероприятиях».

По словам Анастасии, нагрузка у нее небольшая: она работает в свое удовольствие. Говорит, что изначально сама отказалась от классного руководства.

«Естественно, это не отменяет того факта, что работа сложная. В каждой школе свои требования. К сожалению, зарплата нестабильная, так что она может как вырасти, так и понизиться, — отмечает молодая специалистка. — У меня стало немножко больше часов в новом учебном году, поэтому и зарплата повысилась.

Если говорить о расходах, то получается так: за коммуналку — 30—50 рублей на двоих, живу я в однокомнатной квартире с молодым человеком. За аренду квартиры — 250 рублей (эту сумму мы делим на двоих). На еду уходит 200—250 рублей, проездной — 30 рублей. Если говорить об одежде, то здесь я не считала. Но с тех пор как я начала зарабатывать, меня удивляют цены практически на всё».

Как говорит девушка, несмотря на то, что она не голодает, денег не хватает ни на поездки в другие страны, ни на хороший телефон.

«Здесь в помощь приходит рассрочка. Если сдерживать свои «хотелки», то прожить на те деньги, что я зарабатываю, можно, но хотелось бы достойной оплаты труда, — считает она. — Конечно, я откладываю, но без особого энтузиазма. О приобретении жилья и речи быть не может. Как? Где взять на это деньги при такой зарплаты?»

Учительница считает, что ей для нормальной жизни было бы достаточно 1500 рублей. Для нее эта сумма вполне адекватна за работу в сфере образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».