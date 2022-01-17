Названы продукты, которые наиболее полезные для зрения, слуха и здоровья зубов 5 17.01.2022, 10:47

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Людям от 60 лет нужно три чашки молочных продуктов в день.

Уже давно не секрет, что вредная еда может повысить риск возникновения разных заболеваний. Но есть много продуктов питания, которые полезны для мозга, сердца и лёгких. Правильное питание, богатое фруктами, овощами, белком и полезными жирами, помогает слуху, зрению и здоровью зубов, сказала Либби Миллс из Академии питания, пишет The Washington Post (перевод — zn.ua).

«Такой тип питания богат не только антиоксидантами, которые могут помочь сохранить слух, зрение и зубы здоровыми, он также уменьшает процессы воспаления в организме», - добавляет Миллс.

Добавление определенных продуктов в общий здоровый режим питания может быть еще более полезным. Вот что показывают исследования.

Слух

Женщины, которые придерживались одной из трех моделей питания - альтернативной средиземноморской диеты, диеты DASH (диетические подходы к остановке гипертонии) и альтернативного индекса здорового питания - имели примерно на 30 процентов меньший риск потери слуха. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition.

«Хотя эти диеты имеют определенные отличия, все они предусматривают большее потребление фруктов и овощей и меньшее потребление натрия, сахара и насыщенных жиров. И все они «содержат» много бета-каротина, фолиевой кислоты и омега-3, которые особенно защищают слух», – говорит врач Шэрон Керхан.

Эти планы питания могут частично улучшить слух, способствуя притоку крови к внутреннему уху. Они также могут защитить от возрастного ухудшения слуха.

Такие диеты ограничивают продукты, богатые крахмальными углеводами, как белый рис, картофель и макароны, говорит директор клинических исследований Медицинского центра Университета Миссисипи Кристофер Спанкович.

«Эти виды пищи повышают уровень глюкозы в крови, и мы знаем, что диабет 2 типа, характеризующийся неконтролируемым уровнем глюкозы в крови, также может негативно влиять на слух, поскольку повреждает кровеносные сосуды в ушах», - добавляет Спанкович.

Чтобы легко придерживаться «диеты» для здорового слуха, наполните свой режим питания фруктами и овощами, говорит Керхан, особенно богатыми бета-каротином «темно-оранжевыми продуктами», такими как морковь, и листовой зеленью, например руккола, капуста и шпинат.

Рацион также должен содержать белок, говорит Спанкович. Анализ, опубликованный в 2020 году в журнале Ear and Hearing, показал, что достаточное количество белка уменьшает риск шума в ушах, который может являться признаком потери слуха. Исследования Керхана также показывают, что употребление рыбы, содержащей омега-3, как минимум, дважды в неделю, полезно для слуха.

Здоровая улыбка

Наряду с большим количеством витамина С (полезно для здоровья десен) и витамина А (помогает восстановить зубную эмаль), фрукты и овощи содержат воду и клетчатку.

«Слюна вымывает вредные кислоты после еды из ваших зубов, что защищает их от кариеса, а эти продукты поддерживают ее «циркуляцию», — говорит Ручи Сахота из ADA.

«Что касается белка, старайтесь получать, по крайней мере, половину из нежирного мяса птицы, рыбы и яиц. Эти продукты богаты фосфором, защищающим и восстанавливающим зубную эмаль. Людям от 60 лет также нужно три чашки молочных продуктов в день. В них много кальция, который полезен для зубной эмали», — советует Марк Вольф из Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета.

Ограничьте употребление насыщенных жиров (содержащихся в красном мясе и «полножирных» молочных продуктах) и обработанного мяса (например, бекон, колбаса). Исследование, опубликованное в 2021 году в British Journal of Nutrition, показало, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров и обработанного мяса связана с потерей зубов, сухостью во рту и заболеваниями десен в старшем возрасте.

Также полезно сосредоточиться на цельнозерновых продуктах (овсянка, коричневый рис). А белый хлеб, белый рис, макароны содержат больше сахара, которым питаются бактерии во рту, что ухудшает состояние зубов, говорит Вольф.

Острое зрение

«Когда я думаю о влиянии питания на зрение, я разделяю это на две категории: роговица, являющаяся поверхностью глаза и сетчатка, которая находится в задней части глаза и по сути работает как пленка камеры для получения изображений. Чтобы они работали оптимально, нужно хорошее питание как для роговицы, так и для сетчатки», — говорит Мишель Андреоли из Американской академии офтальмологии (AAO).

В дополнение к общему здоровому питанию, Андреоли советует пить много воды каждый день. Хорошее увлажнение может помочь избежать так называемого «синдрома сухого глаза» – заболевания, связанного с роговицей.

«Если поверхность вашего глаза недостаточно увлажнена, это вредно», - говорит она.

Омега-3 также может помочь защитить от этого заболевания и от возрастной макулярной дегенерации, ухудшающей зрение. Поэтому Андреоле рекомендует есть рыбу по крайней мере дважды в неделю.

Что касается рекомендованных ежедневных порций фруктов и овощей, то Андреоли советует употреблять ежевику, капусту, малину и шпинат.

«Все они богаты лютеином и зеаксантином», - говорит она.

Бонусные советы

Регулярные консультации с врачом. Эксперты советуют периодически посещать офтальмолога и стоматолога для полного осмотра. Кроме того, полезно периодически проверять слух, особенно если вы замечаете какие-то проблемы, говорит Спанкович.

Ограниченное употребление алкоголя. Алкоголь вызывает обезвоживание и сухость во рту, что может привести к кариесу и заболеваниям десен. А ежедневное употребление алкоголя может повысить риск катаракты, согласно исследованию, опубликованному в журнале Ophthalmology. Еще одно исследование также связало употребление алкоголя с потерей слуха.

Постарайтесь поддерживать здоровый вес. Исследования показывают, что люди с лишним весом или ожирением могут иметь больше шансов на заболевание десен или потерю слуха. Ожирение также связывают с более высоким риском катаракты, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации сетчатки глаза, говорит Андреоли.

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