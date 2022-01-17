Чего добиваются кремлевские беспредельщики? 4 17.01.2022, 11:03

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Александр Невзоров

Известный российский публицист — о путинской России в начале 2022-го.

Известный российский публицист Александр Невзоров рассказал о приближении еще более мрачных времен, которых не исключает весь мир, учитывая вибрации, исходящие из России, пишет gazetaby.com.

– Усилия, которые прилагает сегодня Россия, для разжигания всемирной войны – абсолютно чрезвычайны, – рассуждает Невзоров в свежем выпуске «Наповал». – Настойчивость, с которой власть требует всемирного пожара, честно говоря, не совсем понятна.

Ни одна страна в истории так тупо, так откровенно и так настойчиво не добивалась войны. И не провоцировала ее как путинская Россия в начале 2022-го.

Зачем вообще война понадобилась, тем более, что это война на идеально ровном месте, без причин, и даже без поводов? В ту эпоху, когда России никто не угрожает, не посягает не только на ее гектары и ее развалины, но даже и на те дегенеративные порядки, что установлены в стране? Ведь все уже махнули рукой на кремлевских беспредельщиков – делайте что хотите.

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