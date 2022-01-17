Андрей Скурко: Победа невозможна без самоотверженной борьбы 1 17.01.2022, 11:41

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Андрей Скурко

Супруга политзаключенного поделилась выдержками из писем мужа.

Начальник отдела маркетинга «Нашей Нивы» Андрей Скурко был задержан 8 июля 2021 года вместе с редактором издания Егором Мартиновичем. Сначала он был подозреваемым по ст. 342 Уголовного кодекса («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Дальнейшее содержание под стражей было продолжено по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса («причинение имущественного ущерба без признаков кражи»).

Сейчас политический заключенный находится в следственном изоляторе № 1 в Минске.

Полина Скурко, жена политзаключенного, поделилась выдержками из декабрьских писем мужа в Facebook:

- Я знаю, что многие хорошие люди сейчас вынуждены искать новую работу.

Мне кажется, одна из ценностей, которую можно извлечь из этой ситуации, заключается в том, что мертвое умирает, а живое трансформируется и продолжает жить.

Хотя в краткосрочной перспективе это, безусловно, доставляет неудобства, а иногда и страдания.

Их история напомнила случай с Михаилом Михайловичем Чернявским (выдающийся белорусский историк, уволенный на несколько лет в 1970-е годы по политическим мотивам), которого когда-то уволили из Академии наук, а через несколько лет все стало на места.

*

На этой неделе у нас был телевизор на некоторое время - давно забытые впечатления… Я был очень рад, когда его снова забрали.

Я был поражен тем, что за те несколько месяцев, что телевизора не было, даже плейлист в утренних шоу не изменился (или не обновился). Хотя в целом, кажется, нервозности по сравнению с летом-началом осени стало меньше.

*

Внезапно я понял, что не держу зла ни на кого из тех, кого нужно «поблагодарить» за сегодняшнее. Поверь, они и сейчас переживают ад, и потом останутся с ним, когда все для нас кончится.

*

... Не то чтобы травмы - страшно сказать, но у меня вроде даже стресса нет. Я точно знаю, что ни в чем не виноват, и я здесь - как и многие другие - только потому, что время такое.

*

...В случае с Наполеоном - победа над ним была бы невозможна без самоотверженной борьбы. В Испании буквально весь народ восстал против французских захватчиков, что вынудило Наполеона держать там большую армию, распыляя силы. (И это при том, что король Испании тут же капитулировал). «Русский поход», как и вторжение в Испанию, Наполеон впоследствии называл своей самой большой ошибкой.

*

Эта ситуация дала понять, кто есть кто и кто чего стоит.

*

Тут легче тем, у кого есть чем заняться.

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