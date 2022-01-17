«Борьба еще не окончена» 2 17.01.2022, 11:53

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Размышления участника протеста в казахстанском Уральске.

Казахстанец, который «не интересовался политикой», рассказывает «Радио Азаттык», как бедность в богатой ресурсами стране побудила его проявить политическую активность и выйти на митинг. Он утверждает, что, несмотря на избиение полицией, продолжит бороться за лучшее будущее.

Аслан Джамалиев, выросший в отдаленном селе Жалпактал в богатом нефтью северо-западном регионе Казахстана, не интересовался политикой.

Получив образование в области телекоммуникаций и проработав в салонах связи в Западно-Казахстанской области, Джамалиев устроился на работу в нефтегазовую компанию.

Именно во время работы в нефтяной отрасли 39-летний Джамалиев, по его словам, начал задаваться вопросом, почему в стране с огромными природными ресурсами заработков большинства людей хватает только на еду.

Джамалиев рассказывает, что его работа в соседней Атырауской области была очень сложной и предполагала долгосрочные вахты. Ему платили около 100 тысяч тенге в месяц — меньше половины официальной средней зарплаты, которая составляет примерно 250 тысяч тенге в месяц.

«Я образованный, у меня есть опыт, почему я должен работать за 100 тысяч? Даже не 100, 70 тысяч вот мне предлагали, — говорит Аслан Джамалиев. — Этого же не хватит ни на что».

Джамалиев лишился работы после того, как в прошлом году заболел коронавирусом.

Он был одним из нескольких тысяч казахстанцев, участвовавших в антиправительственных митингах в начале января, которые вылились во вспышку насилия вследствие жесткого разгона со стороны властей. Десятки людей были убиты, сотни ранены, более 10 тысяч подверглись задержаниям по всей стране.

Беспрецедентные общенациональные демонстрации с участием десятков тысяч недовольных казахстанцев начались 2 января с мирного протеста против повышения цен на сжиженный газ в городе Жанаозене.

В Уральске, где сейчас живет Джамалиев, демонстрации начались 3 января. Сначала около 80 водителей вышли с требованиями отменить повышение цен на газ, которым большинство заправляет свои транспортные средства. Однако по мере распространения протестов расширились и требования демонстрантов. Люди стали требовать политических изменений.

«Протесты были связаны не только с ценами на газ», — утверждает Джамалиев, добавляя, что повышение цен подтолкнуло людей выразить растущее недовольство политической элитой, которая контролировала богатства страны, в то время как большая часть народа жила в бедности.

«На митинги пошел, потому что надоела эта власть, — объясняет житель Уральска. — Я видел эту нищету. Причин масса — всего хватает: экономические, политические… Я хочу демократическую страну, вот почему я здесь».

По словам Джамалиева, он верил в то, что политические изменения в Казахстане могут произойти через выборы, но был разочарован после двух последних кампаний в стране — президентских в 2019 году и парламентских в 2021 году.

Аслан Джамалиев был в составе группы местных независимых наблюдателей на этих двух выборах.

В преддверии парламентских выборов он начал развешивать плакаты на улицах Уральска, призывая людей не голосовать за «Нур Отан».

Но он утверждает, что «выборы были нечестными», активистов и независимых наблюдателей «запугали», а партия «Нур Отан» победила на выборах и сохранила большинство, которое всегда имела в парламенте.

Такие результаты не удивили никого в стране: ни одни выборы в Казахстане не признавались западными наблюдателями честными и демократическими.

Между тем Джамалиев по решению суда Уральска был оштрафован на сумму более 70 тысяч тенге за незаконное «производство и распространение» пропагандистских материалов.

«После того как прошли нечестные выборы, терпеть уже не было возможности», — говорит он.

По словам Джамалиева, 4 января он присоединился к демонстрантам в Уральске на центральной площади имени Абая возле здания акимата.

Он описал протестующих как здравомыслящих и сознательных людей, «некоторые из них приносили продукты и чай» и «сами все убирали мусор».

Однако он отметил, что, когда протестующие направились к зданию акимата, ниоткуда появилась группа «агрессивных молодых людей, большинство из которых были пьяны» и попыталась спровоцировать демонстрантов. Они начали «оттаскивать» людей, «прыгать на них» или пытаться отобрать у активистов громкоговорители.

Джамалиев утверждает, что видел некоторых из этих молодых людей на митинге 2021 года — тогда те пытались сорвать протесты аналогичным образом.

Власти Казахстана обвинили демонстрантов в нападении на сотрудников полиции, поджоге государственных учреждений и грабеже магазинов.

Однако Джамалиев утверждает, что власти намеренно пытались спровоцировать хаос и конфликт среди митингующих.

«Я считаю, что эти молодые люди были провокаторами, и власть их сама туда отправила, чтобы спровоцировать конфликт [среди собравшихся], чтобы у полиции был повод разогнать [протесты], — говорит Джамалиев. — Но мы старались избегать их».

К утру 5 января полиция разогнала демонстрантов и задержала сотни людей.

По словам Джамалиева, трое полицейских схватили его на площади и посадили в полицейскую машину. «В машине они избили меня дубинками и кулаками», — рассказывает он.

Его продолжали бить, пинать и оскорблять и в отделении полиции. Аслан Джамалиев был освобожден после того, как сотрудники полиции заставили его «не читая» подписать составленный ими документ.

«Один полицейский сказал мне, что они убьют меня, если я еще раз им попадусь [на акции протеста]», — говорит Джамалиев.

По словам Джамалиева, его больше всего поразило то, что сотрудники полиции жаловались на собственное бедственное положение, избивая и оскорбляя протестующих в автозаке.

«Один из них сказал: "Я за 100 тысяч работаю, семью не вижу, а тут такие, как ты, ходите недовольные"», — утверждает Джамалиев.

Местные власти сообщили 5 января, что в связи с беспорядками в Уральске было задержано около 360 человек. Многих из них позже отпустили.

Правительство Казахстана заявляет, что ситуация в стране стабилизирована после беспорядков, в которых оно обвиняет «террористов» и «бандитов», прошедших подготовку за рубежом.

Но для Джамалиева борьба за лучшее будущее еще не окончена. Он верит в то, что народ Казахстана вновь выйдет на улицы.

«Я даже не злюсь на полицейских, которые меня избили, они просто обиженные люди, которые, как они сами признались, работают за мизерную зарплату, — поделился Джамалиев. — Но это их выбор. Мы продолжим нашу политическую деятельность».

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