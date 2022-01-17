Что происходит на польско-белорусских погранпереходах? 2 17.01.2022, 12:00

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иллюстрационное фото

Сократилось время ожидания для пересечения.

В воскресенье на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках время пересечения границы для грузовиков сократилось до 65 часов, сообщает polskieradio.pl.

Еще в субботу время ожидания составляло 79 часов, а очередь грузовиков растянулась на 47 км.

Утром в воскресенье водителям удалось пройти оформление за время меньшее на пару часов.

По словам чиновников, в очереди стоят 1500 грузовиков, а за последнюю 12-часовую смену в Беларусь уехало 244 автомобиля.

Данные, опубликованные в Региональной системе оповещения, показывают, что длина очереди на границе составляет 41 км.

Из-за длинной очереди на станции Валилы на национальной дороге 65 до пограничного перехода создана буферная зона, которая должна улучшить движение.

Очередь грузовиков на этом переходе начала увеличиваться в начале недели. Очереди грузовиков со стороны Польши на пунктах пропуска с Беларусью, которые увеличиваются перед выходными, уже много лет являются типичной ситуацией для подляского воеводства. Вот такие длинные очереди, которые длились более трех дней ожидания, были на этом переходе перед Рождеством.

Ситуация усугубляется тем, что погранпереход в Кузнице закрыт с 9 ноября из-за сложной ситуации на границе с Беларусью, вызванной миграционным кризисом.

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