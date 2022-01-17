Перед украинским судом, где будут выбирать меру пресечения Порошенко, собираются активисты 2 17.01.2022, 12:08

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Петр Порошенко

Фотофакт.

В Киеве под Печерским райсудом, где в 11:00 должны избирать меру пресечения народному депутату от "Европейской солидарности", пятому президенту Украины Петру Порошенко, уже собираются активисты.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

В настоящее время под судом собралось уже около 200 активистов. Митингующие стоят по обе стороны дороги напротив входа в суд. Они держат в руках плакаты с надписями "Киев с Порошенко", "We need DEMOCRACY" и "Спасибо", а также флаги политической партии "ЕС".

Возле здания Печерского райсуда активисты также установили экран, на который, вероятно, планируют вывести трансляцию из зала суда. Кроме того, они принесли под суд металлические бочки, которые используют как барабаны.

Пока что ситуация под судом спокойная. Движение не перекрыто.

Здание охраняют представители Нацгвардии, Нацполиции, присутствует полиция диалога.

В то же время Петр Порошенко заявил, что из аэропорта "Киев" сразу поедет в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Соответствующее заявление он сделал во время выступления возле аэропорта после прилета из Варшавы в Киев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой", - сказал Порошенко и добавил, обращаясь к своим сторонникам: "Я вас всех жду возле суда. Спасибо, что вы не остались равнодушными и приехали сюда".

Ранее в ГБР сообщали, что Печерский райсуд назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко на 11:00 17 января.

Как сообщал Укринформ, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат, экс-президент Порошенко находился в заграничной командировке с 17 декабря по 17 января.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 года подписал сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

По данным ГБР, Петр Порошенко подозревается в том, что, "действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Политика вызвали на допрос 23 декабря, однако он на него не явился, поскольку находился в заграничной командировке.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве сообщено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников снабжения энергоресурсами, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

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