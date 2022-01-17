Лукашенко — следующий «на вылет» 4 17.01.2022, 12:15

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Диктатор не на шутку озадачен.

Telegram-канал «Люстэрка ўлады» обратил внимание, что фактически при помощи Лукашенко Назарбаев был лишен власти в Казахстане:

— Нет никаких иллюзий: события в Казахстане непременно отразятся на внутренней политике Беларуси. На следующей неделе ожидается и финальное решение по референдуму, и кадровые чистки, необходимые для того, чтобы не допустить казахстанского сценария.

Лукашенко не на шутку озадачен тем, что в том числе, при его поддержке вооруженные силы ОДКБ показали свою состоятельность. А это значит, что он может быть следующим диктатором «на вылет».

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