закрыть
17 января 2022, понедельник, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко — следующий «на вылет»

4
  • 17.01.2022, 12:15
  • 15,464
Лукашенко — следующий «на вылет»

Диктатор не на шутку озадачен.

Telegram-канал «Люстэрка ўлады» обратил внимание, что фактически при помощи Лукашенко Назарбаев был лишен власти в Казахстане:

— Нет никаких иллюзий: события в Казахстане непременно отразятся на внутренней политике Беларуси. На следующей неделе ожидается и финальное решение по референдуму, и кадровые чистки, необходимые для того, чтобы не допустить казахстанского сценария.

Лукашенко не на шутку озадачен тем, что в том числе, при его поддержке вооруженные силы ОДКБ показали свою состоятельность. А это значит, что он может быть следующим диктатором «на вылет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников