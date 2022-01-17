Лукашенко — следующий «на вылет»4
- 17.01.2022, 12:15
- 15,464
Диктатор не на шутку озадачен.
Telegram-канал «Люстэрка ўлады» обратил внимание, что фактически при помощи Лукашенко Назарбаев был лишен власти в Казахстане:
— Нет никаких иллюзий: события в Казахстане непременно отразятся на внутренней политике Беларуси. На следующей неделе ожидается и финальное решение по референдуму, и кадровые чистки, необходимые для того, чтобы не допустить казахстанского сценария.
Лукашенко не на шутку озадачен тем, что в том числе, при его поддержке вооруженные силы ОДКБ показали свою состоятельность. А это значит, что он может быть следующим диктатором «на вылет».