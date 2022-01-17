У берегов Австралии сняли «единственную в жизни встречу» с редким осьминогом 17.01.2022, 12:23

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Фото:@jacintashackleton

Яркий видеофакт.

Ученые из Австралии показали видео «встречи, которая случается раз в жизни» с причудливым ярко-красным осьминогом рода Tremoctopus, который плавал над Большим Барьерным рифом, сообщает «Новое время».

Джасинта Шеклтон, морской биолог и специалист по рифам, сфотографировала осьминога во время погружения у побережья острова Леди Эллиот в Квинсленде.

Эти воды находятся в строго охраняемой «Зеленой зоне», что делает их убежищем для разнообразных диких животных (включая розовых скатов манта), но, как говорит Шеклтон, увидеть здесь самку осьминога этого вида очень сложно.

«Когда я впервые увидела его, я подумала, что это может быть молодь рыбы с длинными плавниками, но когда он подошел ближе, я поняла, что это осьминог-одеяло, и я была вне себя от радости и не могла сдержать своего волнения!», — вспоминает Шеклтон.

Осьминогов рода Tremoctopus, из-за их формы, называют в англоязычных источниках Blanket octopus, то есть осьминоги-одеяла. Шеклтон встретила молодую самку на мелководье, что бывает особенно редко, поскольку эти осьминоги обычно живут в открытом океане.

«Цвета ее плаща были невероятными, и было интересно наблюдать за тем, как она движется по воде», — написала Шеклтон в своем аккаунте в Instagram.

Только самки осьминогов этого вида имеют подобные необычные накидки. По данным Фонда Большого Барьерного рифа, самки также намного крупнее самцов и вырастают примерно до 2 м в длину, в то время как самцы менее 2,4 см в длину. Это одна из самых больших различий в размерах между полами любого животного. Осьминоги также известны своей странной охотничьей стратегией: они отрывают щупальца от ядовитых медуз и используют их в качестве оружия.

Шеклтон описала этот опыт как встречу, которая бывает раз в жизни.

«Многие изображения получены от особей, содержащихся в неволе, поэтому я считаю, что мне очень повезло увидеть одного из них днем, на рифе и в дикой природе, и иметь при себе две камеры!», — сказала она.

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