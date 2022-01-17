Беларусь и Россия на учениях будут противостоять Польше, Украине и странам Балтии 17 17.01.2022, 12:37

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Фото: bymedia

Маневры должны начаться в феврале.

Беларусь и Россия на предстоящих совместных учениях будут отрабатывать противостояние Польше, Украине и странам Балтии. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. Ему доложили замысел предстоящих маневров, сообщает пресс-служба диктатора.

Он обвинил Украину и другие соседние страны в наращивании военного потенциала у белорусских границ. По его словам, договоренность о совместных учениях с президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута в декабре.

Маневры должны начаться в феврале. Как доложил министр обороны Виктор Хренин, их проведение уже согласовано с Россией, хотя точная дата пока не названа.

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