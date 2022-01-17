Перемены неизбежны
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 17.01.2022, 12:52
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А служители режима ответят за содеянное.
«Альянс расследователей Беларуси» выпустил интервью с Сергеем Пантусом и Андреем Ашурком – соответственно, другом и братом Витольда Ашурка, трагическая гибель которого в мае прошлого года в Шкловской ИК-17 отозвалась настоящей болью в сердце каждого белоруса.
В беседе с журналистом редакции Сергей и Андрей рассказали о том, через что в августе 2020 года им пришлось пройти самим.
Импровизированные пыточные в гаражах Лидского РОВД, зверства местных карателей и жестокость гродненского ОМОНа. Чувство безнаказанности и безответственности. Избиения задержанных, в том числе женщин. Непроходимая тупость и необъяснимая злоба. Именно за такие «заслуги» налево и направо карателям оккупационного режима раздают квартиры, медали и «боевые» ордена.
Мы согласны с героями интервью в том, что рутинная работа приближает победу. И герои все те, кто продолжает сражаться, не опускает руки и не впадает в уныние. Каждый такой белорус - настоящий герой.
Перемены неизбежны, а служители режима ответят за содеянное.
Альянс анонсировал публикацию своего собственного расследования обстоятельств гибели Витольда Ашурка. Ждем.
Telegram-канал «Ник и Майк»