Эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать белорусам в 2022 году 1 17.01.2022, 12:59

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Хранить свои сбережения в отечественных рублях аналитики не рекомендуют.

Люди делятся на четыре типа: те, кто не умеет откладывать деньги, «драконы», которые «чахнут над своим златом», те, кто хранит, но не увеличивает богатство, и те, кто приумножает свои накопления. Вместе с финансовым консультантом Еленой Максимович onliner.by разбирается, как стать четвертым типом и во что выгоднее вкладывать свои деньги белорусам прямо сейчас.

Ждать ли крушения доллара?

В прошлом году белорусы могли наблюдать «экономическое чудо» на фоне роста экспорта из-за пандемии, а также связанное с этим укрепление белорусского рубля к доллару и евро. В конце 2021 года доллар в Беларуси стоил меньше, чем в начале (2,53 против 2,58 рубля). То есть если вы перевели свою годовую премию в валюту после прошлого Нового года, то к этому моменту только потеряли на своих инвестициях.

Что касается ожидаемых курсов на 2022 год, то прогнозы Евразийского банка развития следующие: доллар будет стоить 2,65 рубля. По прогнозам Вадима Иосуба, если ничего экстраординарного не случится, то курс изменится плюс-минус на 1%.

— США занимают почти 50% мирового рынка, поэтому я бы не стала говорить о крушении доллара. На сегодняшний день инфляция доллара превысила 6%, и хранение своих сбережений в данной валюте, на первый взгляд, не выглядит привлекательным. Но реальная инфляция белорусского рубля все равно превышает инфляцию доллара. Как это работает? Инфляция рассчитывается исходя из потребительской корзины, вернее ее состава. Чем качественнее товары, тем выше цены. В последнее время на прилавках магазинов я вижу больше товаров низкого качества, соответственно дешевых, и меньше выбор товаров более высокого качества. Соответственно, это искусственно снижает уровень инфляции. Но и официальная инфляция у нас за 2021 год ожидается в районе 9%. Так что если говорить о долгосрочной перспективе, то доллар неизбежно окажется выгоднее рубля, он вновь вернет свои позиции, — говорит Елена Максимович.

Вывод: приумножать в долларах выгоднее, чем хранить в белорусских рублях, так как инфляция рубля выше, чем доллара.

Может, лучше в евро копить, раз он растет?

Евро за последние 12 месяцев тоже просел: был по 3,17, а теперь — 2,90. Но по прогнозам инвестиционных управляющих, евро сначала укрепит свои позиции к доллару, а в течение года снова снизится.

— Если стоит цель выиграть на курсе, то прямо сейчас выгодно покупать евро, а на пике соотношения курса евро — доллар снова обменять на доллары. Но будьте бдительны: игры с курсами валют предполагают высокие риски. Прогнозы инвестиционных управляющих — это не гарантии, а просчитать самому без специальных знаний, когда будет пик, практически невозможно, — говорит финансист.

По прогнозам на этот год, курс евро по отношению к белорусскому рублю существенно не изменится. В конце первого полугодия он укрепится по отношению к доллару, но после доллар снова вернет свои позиции — и все это продлится не более двух месяцев.

Инфляция евро в странах ЕС за прошлый год составила 2,3%. Так что если вы не брокер, то едва ли сможете много заработать на разницах курсов в Беларуси.

Отправлять евро на вклады тоже нет особого смысла: если срок менее двух лет, из дохода потом вычтут 13%, да и немногие банки предлагают выгодные варианты для евро. Учитывая минимальные ставки, заработаете вы на этом немного. Но сохранить сбережения в реальном выражении — вполне можно.

А если я буду хранить в белорусских рублях? Ставки-то огромные!

Сейчас отечественные банки предлагают за хранение рублей на депозитах огромные ставки — до 24% годовых. К тому же доход по вкладам в белорусских рублях на срок более 1 года (даже если это 13 месяцев) не облагают налогом. Но финансовые эксперты напоминают: чем выше ставки — тем выше риски.

— Хранить свои сбережения в отечественных рублях я не рекомендую. Никакая высокая ставка по депозитам не позволит заработать. Вернее, в рублях, конечно, будет профит, а вот в переводе в валюту даже с заработанными процентами получится минус. Такую ситуацию я наблюдала неоднократно, работая в банке. Люди кладут деньги на депозит с целью заработать, а в результате реально теряют, — говорит эксперт. — Реальную инфляцию можно «субъективно» определить по размеру ставок по депозитам. Банк ведь не будет работать себе в убыток.

То есть в краткосрочной перспективе (около года) с учетом прогнозов по курсу рубля вполне можно выручить неплохую сумму. Но в рублях, без учета изменения курса других валют.

Может, положить все деньги на разные депозиты?

Хранение валюты на депозите в белорусском банке пока выглядит провальной затеей: максимальная ставка по валютному вкладу — 5%, при этом инфляция съест у вас 2—6%, а с прибыли по вкладу нужно будет заплатить подоходный налог (13%). И чаще всего вы сможете снять свои деньги не раньше чем через пару лет. Так что если у вас нет шестизначной суммы на счету, на короткие дистанции (по валюте — минимум два года) это поможет лишь сохранить деньги. А деньги из-под матраса могут и украсть.

Не очень критичную для бюджета сумму можно положить на годовой рублевый депозит с максимальной ставкой. Например, 5000 рублей через 13 месяцев могут превратиться в 6300 рублей, инфляция съест около 10%, но вы все равно останетесь в плюсе.

— Но с учетом того, что хранить рубли годами опасно, эти деньги лучше в итоге диверсифицировать во что-то более стабильное, — говорит эксперт.

Инвестировать ли в золото и драгоценности?

В 2020 году произошел рост цен на золото на 24%, а в 2021 году золото подешевело на 4%. По прогнозам, в долгосрочной перспективе золото продолжит дорожать.

— Сейчас хорошее время инвестировать в данный актив. Покупка золота даст небольшой, но прирост капитала. Если нет возможности купить слиток в килограмм золота, то хотя бы слитки по несколько граммов я бы рекомендовала иметь. Но речь о банковских слитках, а не о драгоценностях, где содержание золота обычно меньше. Драгоценности стоит покупать в эстетических целях, а не с целью сохранить деньги, — говорит эксперт.

Может, есть смысл вкладывать в недвижимость?

В Беларуси цены на жилую недвижимость за год немного упали, а доходность от сдачи жилья в аренду составит максимум 5%. При этом существуют физические риски порчи недвижимости, а также риск переезда собственника в другую страну. Так что для инвестиций в нее пока не лучшее время.

— Если вы хотите купить недвижимость для себя, то сейчас неплохое время. А если цель приобретения — пристроить деньги, чтобы не пропали, и получать в будущем доход, то это не совсем выгодно. Предложения по недвижимости на сегодняшний день превышают спрос. Во-первых, данные деньги не ликвидны, то есть быстро продать квартиру, когда срочно нужны деньги, за ее реальную стоимость очень проблематично. Во-вторых, доходность от сдачи в аренду невысокая — 3—5%. Если заниматься недвижимостью, то ей реально нужно заниматься, чтобы получать хороший доход. А если такой возможности нет, то рекомендую рассмотреть другие способы вложения денег. Например, инвестировать в REIT (фонды недвижимости), — говорит Елена Максимович.

А может, есть смысл инвестировать в жилье у моря, например в теплой Турции или Грузии?

— В Турции квартиры сейчас стараются продавать, так как ожидается снижение их стоимости. Такая же ситуация и в Грузии. Поэтому конкретно сейчас покупать их невыгодно, — дополняет эксперт.

Ну хоть на крипте-то можно заработать?

По мнению финансового консультанта, этот способ с большей долей вероятности испарит ваши инвестиции, чем приумножит.

— Криптовалюта — высокорискованный вид инвестирования, поэтому в нем нужно очень хорошо ориентироваться, чтобы не потерять деньги. В данный вид я рекомендую направлять не более 5% своего капитала, если вы недостаточно компетентны в этой области, — советует эксперт.

А антиквариат могу коллекционировать?

Практика показывает, что, если вовремя протереть пыль на чердаке или бабушкиных антресолях, можно проснуться миллионером. Но для конкретных вложений в антиквариат в нем нужно хоть немного разбираться.

— Инвестиции в антиквариат принесут хороший доход в будущем, если вы являетесь экспертом в данной области и способны разгадать истинную ценность данной вещи. Если нет, то лучше прибегнуть к помощи оценщика, — говорит консультант.

Кроме того, антиквариат — это совсем не про быстрый заработок. Чтобы продать за баснословные деньги что-то, нужно иметь большое терпение (товар может стать в десятки раз дороже со временем) и выход на коллекционеров.

Фондовый рынок? Почему бы и да

Преимуществом является ликвидность сбережений, что очень важно. Но и минусов немало: самому разобраться в этом практически нереально, в Беларуси фондового рынка нет, как и аттестованных специалистов. Во-вторых, выходить на фондовый рынок есть смысл, когда вы можете откладывать минимум $200 в месяц. В-третьих, за услуги специалиста, который будет вкладывать ваши деньги, нужно тоже платить.

— Инвестировать на фондовом рынке белорусы могут через иностранных брокеров. Пока рынок на пике, люди боятся заходить в него. С 2019 года S&P500 вырос на 40%, и это учитывая ковидный кризис. Поэтому не стоит ждать наилучшего времени для инвестиций, а начинать инвестировать, когда уже готовы это делать. Чем больше есть времени для инвестирования, тем ниже риски.

У каждой из множества компаний свои инвестиционные планы, в среднем доходность у инвестиционного портфеля с высоким риском — максимум 11%, с умеренным — 6—8% с учетом комиссии за обслуживание (в среднем она составляет 1—2% против 8% в Беларуси).

Так в чем лучше хранить сбережения в этом году?

Совет стар как мир: диверсифицировать свои накопления или разделить их по разным валютам и способам инвестиций. Например, если вы храните часть накоплений в разных валютах, то резкое падение одной из них будет не таким болезненным, а другая может неожиданно вырасти. А вот метаться между обменниками и менять валюту в случае роста или падения бесполезно: практика показывает, что люди меняют валюты в самый не подходящий для того момент.

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