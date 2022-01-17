Журналисты нашли белорусского мальчика, чье письмо в бутылке обнаружила пара из Ирландии 17.01.2022, 13:17

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За посланием в бутылке стоит очень трогательная история.

Недавно пожилая пара из Белфаста во время прогулки на пляже нашла бутылку с письмом. Оно было отправлено три года назад и проплыло пять тысяч километров. Бутылку бросили в океан в американском Оушен-Сити (штат Мэриленд). Автор письма, писали репортеры, мальчик Саша из Минска. «Наша Нива» разыскала его. Оказалось, за посланием в бутылке стоит очень трогательная история.

Саше Йоняку 14 лет, он учится в школе в Оушен-Сити. В письме он писал, что любит кататься на велосипеде, рыбачить, ловить и есть крабов. Отец Владимир пошутил, что интересы сына не изменились.

«Бездельничать он любит, — шутит Владимир. — Поскольку мы живем возле океана, здесь фактически как остров, то чем еще заниматься? Только ловить крабов и кататься на лодке».

Есть у Саши и спортивное хобби — мальчик занимается хоккеем. Как раз сейчас он поехал на турнир в другой штат вместе с младшими братом и сестрой. Они тоже играют в хоккей.

Почему репортеры написали про Сашу как мальчика из Минска, загадка. Он родился в Оушен-Сити. Но в Минск иногда приезжает на каникулы к бабушке с дедушкой, был в прошлом году, например.

Мать Саши из Минска, отец — из Львова. Познакомились они в Америке. Оушен-Сити — курортный городок. Владимир работает в ресторане, жена его смотрит за детьми. Обычная семья, говорит мужчина.

«Дома разговариваем по-русски, в школе дети — по-английски. И между собой они часто по-английски разговаривают тоже».

Почему три года назад мальчик решил отправить письмо в бутылке?

«У Саши был друг, 64-летний мистер Вэйн. Он был нашим соседом, жил через два дома. И они много времени проводили вместе. Сидели в гараже, на рыбалку ездили. У нас океан через дорогу.

Однажды Саша и мистер Вэйн нашли в гавани, где стоят корабли, бутылку. Там было два доллара и письмо от двух американских женщин. В письме было написано: «Передайте дальше». Они так и сделали. Саша написал свою историю и в следующий раз, когда они на лодке вышли в океан, бросил бутылку в воду, в миле от берега.

Для нас это сентиментальная история, потому что мистер Вэйн умер в прошлом году. Они с Сашей были привязаны друг к другу, у сына глаза горели, когда они мастерили что-то вместе», — делится отец мальчика.

С тех пор Саша уже забыл о письме и был очень рад, когда его нашли.

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