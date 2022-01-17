Французский Гренобль официально принял титул Зеленой столицы Европы 17.01.2022, 13:02

Сегодня большая часть энергии в городе уже производится на гидроэлектростанциях.

Гренобль (Франция) официально стал Зеленой столицей Европы 2022. Этот титул перешел к нему от финского Лахти. Гренобль — второй французский город, ставший Зеленой столицей, после Нанта в 2013 году, пишет «Евро пульс».

Уже к концу этого года Гренобль собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Сегодня большая часть энергии в городе уже производится на гидроэлектростанциях. Кроме того, в Гренобле активно поддерживают использование других альтернативных источников – в частности, водородной энергетики. Город является хабом нескольких крупных стартапов, занимающихся ее развитием.

К 2030 году Гренобль собирается сократить выбросы парниковых газов на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Чтобы добиться этой цели, в городе собираются расширить количество пешеходных зон и посадить столько деревьев, сколько людей живет в нем (то есть более 160 тысяч).

Титул Зеленой столицы Европы Еврокомиссия присуждает с 2008 года городам с населением более 100 тысяч человек. Города оценивает международное жюри, состоящее из экспертов в области устойчивого развития.

Города-кандидаты с населением больше 100 тысяч человек оцениваются по 12 критериям, среди которых качество воздуха и воды, поддержание биоразнообразия, развитие «зеленого» городского транспорта и «устойчивое» развитие.

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