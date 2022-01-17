Ученые нашли социальную сеть возрастом более 50 тысяч лет 17.01.2022, 13:04

Она основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусиных яиц.

Ученые обнаружили в Африке старейшую в мире социальную сеть, процветающую уже 50 000 лет назад. Об этом пишет The Guardian (перевод - «Униан»).

В отличие от электронных современников, эта сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусиных яиц - одной из древнейших форм человеческих украшений.

Ученые из Германии изучили более 1 500 таких бусин, найденных в 31 месте на юге и востоке Африки на расстоянии почти в 3 тыс. км. Тщательный анализ показывает, что бусами, которые и в наше время продолжают носить охотники-собиратели в Африке, обменивались на огромных расстояниях, тем самым делясь символическими сообщениями и укрепляя союзы.

"Это как идти по следу хлебных крошек. Бусинки - это подсказки, разбросанные во времени и пространстве и ожидающие, чтобы их заметили", - рассказала ведущий автор исследования Дженнифер Миллер из Института истории человечества им. Макса Планка в городе Йена.

Сравнив внешний диаметр яичной скорлупы, диаметр отверстий внутри и толщину стенок, ученые выяснили, что около 50 000 лет назад люди в восточной и южной Африке начали делать из страусиных скорлуп почти одинаковые бусы. При этом группы и сообщества были разделены огромными расстояниями, что предполагает существование социальной сети, соединяющей людей в отдаленных регионах.

"Результат удивителен, но закономерность ясна", - отметил другой автор исследования, Имин Ван, который также работает в Институте Макса Планка.

Бусины из скорлупы страусиных яиц - одни из старейших форм украшений, хотя и не первая у Homo sapiens. Ученые считают, что мужчины и женщины начали мазать себя красной охрой около 200 000 лет назад, а 75 000 лет назад - носить бусы.

Индустрия украшений же зародилась около 50 000 лет назад в Африке, когда были изготовлены первые бусы из скорлупы страусиных яиц - самая ранняя стандартизированная форма украшений, известная археологам. Ее использование представляет собой одну из самых давних культурных традиций человечества, включающую выражение идентичности и отношений.

Как выразилась Дженнифер Миллер: "Эти крошечные бусинки способны раскрыть большие истории о нашем прошлом".

Тем не менее первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 000 лет назад характер ношения бус резко изменился: они исчезли из Южной Африки, но сохранились в Восточной. Миллер и Ван предполагают, что за этим стояли климатические изменения, спустя 17 000 лет положившие конец старейшей социальной сети на планете.

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