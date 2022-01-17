Аналитик об уходе Назарбаева: Лукашенко это больно наблюдать 1 17.01.2022, 13:25

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Фото: Коммерсант

Он уже год просит «не предавать его».

По мнению Сергея Чалого, скорость «деебалсизации Казахстана», стремительное развенчание предыдущего лидера серьезно беспокоит белорусского правителя. Такое мнение он выразил в новом выпуске Чалый live:

— Думаю, для него болезненно наблюдать, с какой удивительной быстротой линяет позолота культа личности Назарбаева, — отмечает аналитик. — Кстати, наиболее карикатурные черты, с установкой статуй, размещением цитат, переименованием столицы — этот культ личности начал приобретать после 2019 года, когда Назарбаев анонсировал свой уход.

И поскольку все это было наносным, то и слиняло, условно говоря, в три дня, и уже никто не вспоминает «отца нации», и, скорее всего, город Нур-Султан переименуют обратно.

Конечно, Лукашенко это очень больно наблюдать. Ведь уже год он просит «не предавать» не только его, а не предавать «наследие» — мол, посмотрите, я же напридумывал вам столько победобесия, включая фейковый День народного единства, показушную «Линию Сталина», которая не имела никакого военно-стратегического значения…

Но в действительности речь идет не о памяти героев войны, а о памяти про человека, который паразитирует на героях войны.

И я уверен, что он сам понимает, как моментально все это развеется — нет под ним никакой опоры, отвернутся в первую же минуту. Ревизионизм будет содержанием следующей политической эпохи при малейших признаках отхода.

Поэтому сейчас не нам, но ему, этому коллективному Лукашенко, рассказывают, как мы все будем ему верны, и если он решится на какой-то из вариантов транзита, мой прогноз — мы увидим кальку с казахстанских событий, то же самое славословие и воспевание.

Слабое звено в цепи экономики

— Будущий экономический кризис неизбежен, — подчеркивает Сергей Чалый. — Когда к власти приходят люди, задача которых — только контролировать потоки, «сидеть» на них, но не создавать стоимость, кризис заложен в самой подобной модели.

Поэтому основным вопросом белорусской экономики, по мнению аналитика, является не то, будет ли кризис, а то, какой он будет интенсивности и по какому каналу пройдет:

— Сейчас идет борьба исключительно между тем, кто будет главным громоотводом — уйдет ли молния в банковскую систему, либо это будет кризис реального сектора экономики. Хотя это вещи довольно взаимосвязанные, и если кризис будет сколько-нибудь интенсивным, его не удастся купировать в каком-то одном секторе, то он станет системным, захватит экономику целиком, особенно если речь идет о проблемах реального сектора.

А в Беларуси экономическая политика такова, что разрозненные ведомства занимаются разрозненными вещами, думая о том, как бы сделать так, чтобы прошло не по их территории. Отсюда возникают разнообразные «креативные» идеи, включая Агентство управления активами, Агентство страхования вкладов, материнский капитал и тому подобное.

То, что ожидается на ближайший год — никакого роста мы не будем наблюдать, недавно мировой банк прогнозировал, что скорее будет экономический спад, и важно, как его почувствует население.

Экономическая боль от спада 3% в течение двух лет (кризис 2015-2016 года) оказалась настолько сильна, что создала несколько необратимых процессов гниения, локальных «ловушек бедности» в белорусской экономике на региональном уровне.

Повторение чего-то подобного будет означать, что эта плесень распространится на всю остальную территорию.

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