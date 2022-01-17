Северный Кавказ переполняют чаши ненависти и обид Telegram-канал «Сито Сократа»

17.01.2022, 13:41

8,034

Конфликт между чеченцами и ингушами не утихает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров никогда не отличался политкорректностью и много лет добротно выполнял роль возмутителя межнационального спокойствия в многонациональной России. Порой складывалось впечатление, что он претендует на исполнение двух противоположных ролей. С одной стороны он наместник от Кремля, правая рука Путина в решении чеченского вопроса и пацификации республики. С другой стороны Кадыров хорошо чувствует маломощность российской силовой машины на вверенной ему территории, а потому ему хочется порвать путы статуса московской марионетки и быть самостоятельным игроком. Да к тому же игроком регионального уровня – «падишахом» всего Северного Кавказа, если даже не больше, учитывая отправку кадыровцев воевать в Южную Осетию и на Донбасс.

Именно с таких позиций он затевает одиозные споры со своими соседями по федерации. Кадыров не гнушается унижать представителей целых народов Кавказа, бросая им в глаза обидные колкости, хорошо зная, что до сих пор живы кодексы кровной мести, и можно получить больную ответку. Больше всего от Кадырова достается ингушам, которых он даже за людей не считает. Давний территориальный спор за земли Сунженского района перерос в политическое противостояние между чеченскими и ингушскими тейпами. В этом споре Кадыров по отношению к соседям разговаривает с позиций силы, мира между вайнахами нет, наоборот постоянные шаги к конфронтации.

Последняя капля – трехдневный ультиматум Кадырова к ингушам в котором он призвал высказать ему претензии, если он их «враг», и готов реагировать на них, в том числе карательными методами. Он проверяет ингушские элиты на то хорошо ли в них выработался «стокгольмский синдром», и можно ли дальше их публично уничижать ему и его подручным, как вайнахов второго сорта.

Но что-то пошло не кадыровскому плану, видимо кремлевские кураторы обратили внимание на поведение своего ставленника, и решили его приструнить. Кадырову припомнили его странные и безуспешные попытки найти дополнительных покровителей на Ближнем Востоке, как альтернативу путинской команде. 15 января «падишах» резко пошел на попятную. Он заявил: три дня ультиматума истекли, однако «никто из Ингушетии не явился с претензиями», а значит соседи его «любят и уважают». Кадыров приказал срочно зачистить социальные сети от сообщений со скверными нападками на ингушей. Также он предложил провести обряд жертвоприношения – «сarla даккхар» – для примирения с соседями.

Вот только ингуши высказали Кадырову свои претензии до окончания срока ультиматума. Один из лидеров ингушской общественной организации «Мехк-Кхел» Сараждин Султыгов изложил три претензии: территориальный спор и отжатые у ингушей земли, неспокойна жизнь ингушских беженцев в Чечне, а также оскорбительная риторика чеченских чиновников. Представитель ингушского протестного движения Илез Барахоев в своем видео-обращении к Кадырову обвинил его в употреблении «лишних слов» в адрес его отца. Обиды на Кадырова остаются в душах ингушей, они их просто глубоко затаили.

Кроме чеченского возмутителя, свои «извинения» центру принес врио главы Дагестана, разведчик Сергей Меликов. Он отдувался за дагестанского спецназовца из 10-й отдельной бригады ГРУ, который осквернил своим актом «удушения» памятник погибшим спецназовцам подле хутора Молькина в знак мести за штурм Грозного. Другой земляк Меликова в московском автобусе обещал старику, сделавшему ему замечание, бить русских, ведь он «у себя дома».

На этом фоне набирает скандал с запретом на въезд русских туристов в Кабардино-Балкарию, после того как на местном курорте Домбай русская девушка прокатилась в леопардовом купальнике и в папахе на лыжах. Местные пишут: «Бессовестная русская, совсем не соображает в каких краях находится». Такие пироги, зато Казахстан «потушили».

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».