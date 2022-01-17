«Одна из желающих даже пыталась брать офис застройщика штурмом» 5 17.01.2022, 13:59

3,972

В Минске ажиотаж за квартирами возле метро «Ковальская Слобода».

Сегодня «Минский домостроительный комбинат» начал прием заявок на квартиры в новостройке на улице Жуковского. Однако люди дежурят здесь уже неделю. Процедура классическая: списки, вахта, ночи под дверями. В день Х у офиса застройщика не протолкнуться. «Онлайнер» показывает, как выглядит настоящий квартирный ажиотаж.

За чем стоим?

Речь идет про 5-секционный жилой дом на 376 квартир. Строительство многоэтажки на улице Жуковского госзастройщик начал осенью 2019 года, сдать дом планируется в ноябре 2022 года. На прошлой неделе МДК опубликовал проектную декларацию, предложив к строительству сразу 300 квартир (100 — для очередников, еще 200 — для всех желающих).

Стоимость метра в новом доме стартует от 1983,32 рубля (для нормативной площади квартиры с ограниченной прибылью застройщика). Цена «квадрата» жилья, превышающего нормативную площадь, и для граждан, не состоящих на учете нуждающихся, варьируется от 2800 до 3090 рублей в зависимости от метража. Большинство квартир можно приобрести, лишь выкупив машино-место, а это еще 19 950 рублей. Площадь однушек — от 30 до 43,47 «квадрата», двушек — от 51,30 до 55,61 квадратного метра, трешек — от 63,98 до 115,97 кв. м, четырехкомнатных — от 95,54 до 97,16 «квадрата».

Очередь

Еще на подъезде к МДК стало ясно: спрос есть. Десятки человек стоят у входа, невзирая на снег и мороз. Со слов присутствующих, очередь за квартирами начала формироваться, как только вышла проектная декларация. Для удобства логистики люди записаны в таблицы, на шее номерок, стройным ручейком все стекаются к дверям застройщика. Признаться, такого порядка мы еще не встречали.

— Да, записывались, ночевали, держали вахту, все как обычно, — делится мужчина со списками. — А какие у нас варианты? Других алгоритмов не предложено. Но все очень культурно, никаких споров пока не возникало. Люди доброжелательны, все с уважением и пониманием относятся друг к другу.

Очевидно, спрос на квартиры от $36 тыс. по курсу сильно превышает предложение. Это подтверждают и претенденты на метры:

— Да, людей гораздо больше, чем квартир. В списке больше 350 человек. Большинство собравшихся — очередники, но есть и те, кто покупает жилье по коммерческим ценам. Многим может не хватить, но люди все равно стоят. Тут, как говорится, все карты сошлись: хорошая цена, расположение, нормальный проект. Но в первую очередь, конечно, цена, альтернатив за эти деньги сегодня немного, — делятся люди в очереди.

К обеду МДК оформил заявки трех десятков человек. О том, что сейчас происходит в очереди под дверями госзастройщика, рассказал Юрий — один из потенциальных дольщиков:

— Обстановка отличная. До обеда прошло примерно 39 номеров (кто-то был записан, кто-то выбыл). Сейчас пообедали, и процесс возобновился. Все отлажено, все замечательно. Была только одна женщина провокатор. Приходила и вчера вечером, и сегодня. Пыталась со всеми поссориться-поругаться, потом даже пыталась брать офис застройщика штурмом, но с ней поговорил начальник охраны, и она удалилась. В остальном на удивление все очень спокойно и культурно. Некоторые приходят до сих пор, удивляются, что есть очередь, но их тут же информируют, рассказывают, что делать, помогают разобраться, — рассказал собеседник. — Очевидно, что сегодня не успеют всех оформить. Вопрос, успеют ли за завтра. Людей очень много.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».