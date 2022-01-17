Найден школьник, который распылил в минском клубе перцовый баллончик 12 17.01.2022, 14:06

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Во время инцидента пострадали четыре девушки.

По факту инцидента в клубе Crazy Horse Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержан подозреваемый — 17-летний учащийся одной из столичных школ, сообщает zerkalo.io.

По данным следствия, 16 января в клубе Crazy Horse во время вечеринки неизвестный распылил перцовый баллончик в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия.

В кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена. Им оказался 17-летний учащийся одной их столичных школ. Его задержали.

В результате инцидента пострадали четыре несовершеннолетние девушки, они госпитализированы.

Ленинским районным отделом Следственного комитета в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальный срок наказания по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

С участием задержанного проводятся следственные действия. В ходе допроса он так и не смог объяснить причину своего поступка, сообщили в Следственном комитете.

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