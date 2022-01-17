Какая погода ждет белорусов на неделе? 17.01.2022, 14:22

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Фото: charter97.org

Прогноз на 18-20 января.

18 января ночью погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы от циклона с центром над Московской областью России, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, в отдельных районах республики ожидается метель, местами по Могилевской области – сильный снег. Днем местами по стране небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, на большей части территории порывы до 19-24 м/с, местами 25-27 м/с, днем 6-11 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с, местами 21-24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3 -9°С, максимальная днем 0, -6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

19 января скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, днем по западу возможен дождь. Местами прогнозируется туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от -3°С по западу до -12°С востоку Беларуси, при прояснениях -13..-15°С; днем -4..+2°С.

20 января погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Эстонией. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -3..+2°С.

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