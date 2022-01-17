Йеменские повстанцы атаковали аэропорт Абу-Даби 17.01.2022, 14:23

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В результате нападения взорвались три хранилища топлива, расположенные на территории аэропорта.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о большом взрыве в районе аэропорта Абу-Даби. Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что именно они стоят за атакой, целью которых стали несколько транспортных средств, перевозивших топливные материалы, сообщает isra.com.

Полиция Абу-Даби не спешит подтверждать заявление, сделанное йеменскими повстанцами, и сообщает только о взрыве в промышленной зоне, произошедшем неподалеку от объектов энергетической компании «ADNOC». Известно также, что из-за инцидента на территории Международного аэропорта Абу-Даби начался пожар на строительной площадке.

СМИ пишет, что на месте взрыва найдены были обломки, которые с большой вероятностью являются частями уничтоженного беспилотного летательного аппарата.

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