Предприниматели будут уплачивать единый налог по-новому уже с 1 февраля 1 17.01.2022, 14:26

7,274

Вступило в силу немало серьезных изменений в Налоговом кодексе.

С 1 января вступило в силу немало серьезных изменений в Налоговом кодексе, но до сих пор многое остается неясным и разъясняется по ходу дела, пишет «Онлайнер».

Теперь инспекция Министерства по налогам и сборам по г. Минску пояснила, что предприниматели будут уплачивать единый налог по новым ставкам с 1 февраля 2022 года.

«Если предприниматель с 2022 года попал под ограничения, он обязан будет перейти либо на уплату подоходного налога, либо на уплату единого налога, если вид его деятельности в соответствии с 33-й главой Налогового кодекса позволяет это делать. Единый налог — да, произошло увеличение ставок. Ставки ежегодно индексируются, и изменения 2022 года не исключение. Предприниматели будут уплачивать по новым ставкам начиная с 1 февраля 2022 года. Январь еще для изучения, адаптации, возможности изменения системы налогообложения», — сообщила замначальника инспекции Ольга Тарасевич.

Чтобы перейти на единый налог, нужно подать налоговому инспектору соответствующую декларацию. Тот изменит систему налогообложения, а предприниматель будет знать примерную сумму, которую придется отдать за год.

Предпринимателям, заплатившим до 1 января по старым расценкам, доплачивать не придется, уточнили в МНС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».