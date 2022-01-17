Несколько самолетов «Белавиа» остались в России из-за непогоды 17.01.2022, 15:37

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Фото: Charter97.org

Кроме того, задержан рейс Стамбул — Минск.

Авиакомпания «Белавиа» перенаправила три борта, которые летели в Минск, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Причина — непогода, а также инцидент с самолетом узбекского перевозчика в Национальном аэропорту Минск, сообщает Officelife.

Как пояснили в «Белавиа», речь идет о рейсах:

942 Санкт-Петербург — Минск;

958 Домодедово — Минск;

976 Шереметьево — Минск.

Инцидент с самолетом авиакомпании «Узбекские авиалинии» уже улажен. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв нет, борт отбуксирован.

Кроме того, задержан рейс Стамбул — Минск, но пока на незначительное время. Самолет «Белавиа» должен был прилететь в 17:15, а теперь на табло — 17:35.

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