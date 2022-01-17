Политолог: С Порошенко происходит сейчас то, что он делал c Саакашвили 9 17.01.2022, 15:48

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Петр Порошенко

В чем ирония политической судьбы бывшего президента Украины?

Политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко рассказал Радио НВ, что ситуация, которая сложилась вокруг возвращения экс-президента Украины Петра Порошенко из Варшавы — это то, что тот в свое время делал с Саакашвили.

«Понимаете вот в чем ирония политической судьбы Петра Алексеевича. То, что происходит сейчас с Порошенко, примерно, я не говорю юридически, статья и тому подобное, но сама суть ситуации — сейчас с ним происходит то же, что он делал с Саакашвили», — сказал Фесенко.

Политолог добавил, что экс-президент использует те же методы возвращения, которые использовал Саакашвили.

«Вот такой парадокс ситуации», — резюмировал эксперт.

Он также сказал, что такое возвращение в Украину является настоящим искусственно созданным инфоповодом для Порошенко.

В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся из-за границы в Украину, где ему сегодня изберут меру пресечения по подозрению в государственной измене.

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