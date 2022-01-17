Кибермошенники продолжают атаки на белорусов 3 17.01.2022, 15:50

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Подробное описание «развода» 32-летней лидчанки на 5800 рублей.

Об очередном случае мошенничества в интернете редакции lidanews.by рассказали в Лидском РОВД.

Звонок в мессенджере 32-летней жительнице Лиды раздался в один из дней декабря. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счетом происходят мошеннические действия. Не сказать, что лидчанка, находящаяся в данный момент в декретном отпуске по уходу за ребенком, никогда не слышала о подобных звонках от якобы представителей банка и вытекающих из этого последствиях. Но злоумышленники с помощью хитроумных методов социальной инженерии (попросту говоря, втирания в доверие), коими они владеют не хуже профессиональных психологов, «навешали ей лапши на уши», и женщина, испугавшись за сохранность денежных средств, предоставила им свои паспортные данные, в том числе идентификационный номер.

– Таким образом, мошенники получили доступ к мобильному интернет-банкингу лидчанки, – поясняет оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Лидского РОВД Валентин Шулейко. – Стоит отметить, что в мобильной версии интернет-банкинга некоторых банков есть такая функция, как оформление кредита. Этим и воспользовались преступники, начав оформлять кредит на имя потерпевшей. Все, что им требовалось, – это вводить коды подтверждения, которые банк отправляет в SMS-сообщениях на телефон клиента. Но и они были им доступны: преступники видели их при помощи мобильного приложения для удаленного доступа AnyDesk, которое лидчанка установила на свой телефон по их же просьбе, якобы для защиты банковского счета.

Некоторые коды злоумышленники не могли увидеть – для этого нужно было открыть все SMS-сообщение. Тогда они вынуждали это делать лидчанку, зачитывая ей начало текста (якобы для сверки), что еще больше убеждало потерпевшую в том, что она общается с сотрудниками банка. Таким образом получили мошенники и коды, которые требовались уже для вывода денег.

Кроме того, для пущей убедительности преступники звонили лидчанке, представляясь полковником уголовного розыска. Он заверял женщину, что происходят хищения ее средств, и говорил, что с вами сейчас свяжутся сотрудники банка, при этом называл их должности, фамилии, мол, они помогут предотвратить преступление.

В результате такой обработки сейчас жительнице Лиды предстоит выплатить банку 5 800 рублей кредитных денег.

Как отметил Валентин Шулейко, в ходе разбирательства еще одного дела, также связанного с интернет-преступностью, ему довелось пообщаться с мошенниками по телефону. Чувствовалось, что на том конце провода люди с многолетним опытом, настолько убедительно они обрабатывали потенциальную жертву.

В профилактических целях расскажем еще об одном случае, который произошел недавно с жителем Витебска. Мужчина поверил лжесотрудникам банка и лишился 77 тысяч рублей.

В конце декабря с жителем Витебска в мессенджере связалась девушка, представилась сотрудницей службы поддержки межбанковского центра, на ее логотипе было написано «Поддержка», пишет БелТА. Она пояснила, что зафиксирован несанкционированный вход в интернет-банкинг мужчины, а это значит, что мошенники пытаются похитить его деньги. После непродолжительного общения она перевела разговор на другую линию, и разговор продолжил «ведущий специалист юридического отдела межбанковского центра». Он подтвердил, что зафиксирован вход в банкинг и, чтобы прекратить действия мошенников, необходимо установить определенное мобильное приложение. В случае передачи кода регистрации это приложение предоставляет удаленное управление устройством. Мужчина так и сделал, но пришедшие на телефон коды никому не сообщал. Разговор завершили на том, что позже они продолжат совместную деятельность по поимке преступников.

На следующий день продолжился разговор со «специалистом из межбанковского центра», который сказал, что необходимо взять на работе справку о доходах (для зачисления денежных средств в последующем) и приехать в один из банков Витебска. После чего необходимо оформить кредит, что в последующем тот и сделал. Стоит отметить, что в банке его предупреждали о такой схеме обмана. У мужчины возникли сомнения, не общается ли он с мошенниками. Однако кибермошенники прислали в мессенджер фотографии ненастоящих документов: удостоверения сотрудников банка и милиции, документ о том, что только что оформленный кредит аннулирован, а также повестку явиться на следующий день в МВД.

Прибывшему по указанному адресу в Минске мужчине сказали, что указанный в повестке и на фото в удостоверении сотрудник у них не служит, повестку ему никто не направлял. Потерпевший понял, что попался на уловки мошенников и потерял более 77 тысяч рублей, из которых 65 тысяч взял в кредит на 3 года.

– Чтобы обезопасить себя и не допустить хищения денежных средств со своего карт-счета, необходимо запомнить: если кто-то будет пытаться открыть на ваше имя кредит, то банк просто заблокирует операцию и не будет требовать открыть еще один кредит для погашения предыдущего. Сотрудники банков никогда не звонят через мессенджеры. Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам информацию о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги по требованию неизвестных. Не следует откликаться на сомнительные предложения о получении дохода в интернете. Просим граждан не быть излишне доверчивыми. Если вам внезапно поступил подобный звонок, главное – не паникуйте и просто положите трубку. После этого сами можете перезвонить в свой банк и убедиться, что тревога ложная, – в очередной раз напомнили в Лидском РОВД.

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