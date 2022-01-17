Как наслаждаться едой и не набирать вес 1 17.01.2022, 15:54

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Ученые показали результаты исследования.

Японские исследователи из Университета Васеда выяснили, что тщательное пережевывание пищи помогает увеличить энергетические расходы организма и избежать ожирения.

Об этом говорится в соответствующем исследовании, опубликованном на сайте Science Daily, сообщает apostrophe.ua.

Всего было три испытания, на первом из которых добровольцы глотали 20 мл жидкой тестовой пищи каждые 30 секунд. На следующем этапе люди держали во рту еду в течение 30 секунд и не разжевывали. На последнем испытании нужно было жевать 20 мл тестовой пищи в течение 30 секунд с частотой один раз в секунду, и только после этого глотали ее.

Это исследование доказало, что тщательное пережевывание увеличивает расход энергии, улучшает метаболизм, а также помогает предотвратить ожирение и метаболический синдром.

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