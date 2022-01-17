«Ни одна сборная не будет побеждать при этой колхозной власти» 17.01.2022, 16:06

1,554

Александр Опейкин

Несменяемость – равно деградация.

Исполнительный директор Белoрусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин проанализировал игру национальной сборной по гандболу.

– Несменяемость – равно деградация.

Не вижу никакого смысла разбирать конкретные ошибки в матчах белoрусских сборных. Не важно, идет ли речь о футболе, хоккее, гандболе или водном поло. Ни одна сборная не будет побеждать при этой колхозной власти, при этой системе, при этих тренерах. Вся система направлена на подавление личности, уничтожение индивидуальности, создание всевозможных запретов и ограничений. Развиваться может что-то вопреки, а не благодаря.

Более десяти лет несменяемости тандема Коноплев-Шевцов вылились во вчерашний провал с поляками, который показал всю труху гандбольной конструкции – нулевой уровень национального чемпионата, отсутствие института сборных, многолетняя зависимость от игры одного-двух игроков. Выстроить успешную игру сборной, опираясь на пять игроков европейского уровня, в современном гандболе невозможно, – считает Опейкин.

Напомним, что после поражений от сборных Германии и Польши, сборная Беларуси утратила шансы на выход в основной раунд чемпионата Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».