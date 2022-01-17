Инвестор и IT-предприниматель Дмитрий Досов уехал из Беларуси 1 17.01.2022, 16:29

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Дмитрий Досов

В декабре его арестовали на 15 суток.

ИТ-предприниматель Дмитрий Досов после 15 суток на Окрестина покинул страну. Теперь он на Кипре. Айтишник подтвердил dev.by, что возвращаться пока не собирается.

По его словам, переезд он планировал давно, и уже был куплен билет, однако за пять дней до отъезда, 10 декабря, к нему пришли с обыском — будто бы «поступило заявление». Итог — суд по ст. 19.11 ч2 КоАП «(распространение информационной продукции, включённой в список экстремистских материалов») и 15 суток на Окрестина. Билет сгорел. После этого Досов «только укрепился в своём решении».

Изъятую технику так и не вернули: «пришёл ответ из СК на запрос о возврате материальных ценностей — проводится проверка».

Почему Кипр?

— Захотелось на море пожить. Всё-таки здесь много друзей, партнёров, большое ИТ-сообщество. Хорошие налоги, кстати. Есть, конечно, и минусы — время покажет.

По словам Досова, он сейчас работает удалённо в украинской компании Zone3000 в должности Director of Sales and Business Development, открывает центры разработки для иностранных компаний в Украине. Кроме того, остаётся директором Aivitam.

В августе 2021 года Дмитрий запустил в Беларуси пилотный проект совместно с Forbes, но после реализации и подведения итогов решил приостановить его развитие.

Дмитрий Досов — венчурный инвестор и ИТ-предприниматель. Был CEO и кофаундером компании Humansee Labs и основателем проекта The Heroes Media.

В 2019 году являлся одним из организаторов отборочного конкурса стартапов Seedstars World в Минске. В начале этого года в интервью kraftblick.media Дмитрий рассказал про Aivitam ventures.

— Мы можем назвать себя глобальным маркетинговым агентством с фокусом на ИТ. Мы создаем стартапы с нуля и растим их до продажи стратегическому инвестору.

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