Работники Балтийского завода в Петербурге объявили стачку 1 17.01.2022, 16:37

5,942

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка»

Причина — отстранение от работы сотрудников предприятия.

На Балтийском заводе произошла стачка из-за отстранения от работы сотрудников, у которых нет QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Фонтанку».

Издание отмечает, что публично выразить протест руководству в связи с происходящим собрались несколько десятков человек. Они утверждают, что отстраненных от работы в разы больше.

В пресс-службе Балтийского завода не назвали точное число сотрудников, отстраненных от работы из-за отсутствия QR-кода, сказав, что «на данный момент коллективный иммунитет не достигнут». Издание предположило, что с учетом требования о вакцинации 80% работников это может значить, что от работы были отстранены более тысячи человек.

По словам работников без QR-кодов, руководство «настоятельно рекомендовало им взять отпуск». Стропальщик Евгений Молодцов утверждает, что использовались и «финансовые методы убеждения».

В пресс-службе «Балтийского завода» заявили, что не подтверждают заявления об отправке невакцинированных в отпуск. Представитель предприятия уточнилa, что приказ о блокировке пропусков коснулся тех, у кого нет QR-кода, сертификата о вакцинации или медотвода. По ее словам, это нужно «для безопасности и сохранения здоровья привитых сотрудников и тех, у кого подтвержденный медотвод от вакцинации». «Мы делаем все возможное для сотрудников, чтобы они получили QR-коды и сертификаты и минимизируем количество работников, которые не смогут попасть на территорию завода», — сообщила она.

В ноябре прошлого года глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова внесла изменения в свое постановление, расширив список сфер, 80% работников которых должны быть привиты от коронавируса. В этот перечень попали в том числе промышленные предприятия. Согласно документу, до 15 декабря их работники должны были получить первую дозу вакцины, до 15 января — вторую, исключение — сотрудники, у которых есть медотвод от прививки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».