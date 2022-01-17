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На ремонт могилевского костела за два дня собрали более $2400

  • 17.01.2022, 17:00
На ремонт могилевского костела за два дня собрали более $2400

Ураган сорвал крышу с собора.

За два дня на ремонт могилевского костела Успения Пресвятой Девы Марии поступили пожертвования на 6280 рублей. Такую цифру сайту catholic.by назвал епископ Александр Яшевский.

"Завтра, 18 января, мы своими собственными силами будем защищать крышу Могилевского кафедрального собора от снега, временно накрывая его ДСП и рубероидом", — уточнил он.

Яшевский также поблагодарил приходы в Будславе за переданные листы ДСП. Выразил он благодарность и экспертам-альпинистам, которые могут работать на высоте, за скорое начало работы.

Он напомнил, что юридически собственником костела является КУП ЖРЭО Ленинского района Могилева. По сути, оно и обязано проводить все работы и нести расходы за них.

Временные работы будут проводиться по согласованию с собственником и с его разрешения.

Как сообщалось, могилевский костел стал жертвой ураганного ветра, который обрушился 14 января на восточную Беларусь.

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