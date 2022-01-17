Политзаключенный Вадим Плавский вышел на свободу 4 17.01.2022, 17:24

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Вадим Плавский

Его преследовала известная в Гродно сторонница Лукашенко.

Политический заключенный Вадим Плавский вышел на свободу 17 января. Житель Гродно был осужден на 1,5 года лишения свободы по делу «белых лент», предает «Белсат».

30 октября 2020 года он забрал дочь из садика и играл с ней в сквере, где на деревьях и перилах висели белые ленты. К ним подошла представитель движения «Антивандал-Гродно» и известная в городе сторонница Лукашенко и Путина Ольга Бондарева.

Ольга Бондарева

Она начала снимать мужчину на телефон, когда он начал отходить от нее – начала его преследовать. Произошел конфликт, Плавский повалил Бондареву на землю. Она написала заявление, в результате гродненца судили за «Хулиганство» (ст. 339 УК РБ).

За это его осудили на 1,5 года «домашней химии», но вскоре приговор заменили на более жесткий – «химию с направлением». Наказание Вадим Плавский отбывал в ИК-15 в Могилеве. Дома его ждут двое несовершеннолетних детей.

Неделю назад, 11 января, вышел на свободу еще один политзаключенный из Гродно, который пострадал из-за Бондаревой – Василий Пилец. Он отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа в Волковыске (ИУОТ №29).

14 декабря 2020 года он гулял с сыном и собакой по улице. Увидел, что Бондарева и ее соратник закрашивают на тротуаре национальные бело-красно-белые флаги. Пилец сорвал маску с соратника лукашистки, опрокинул банку с краской. За это его судили на 1,5 года «домашней химии», а вскоре приговор заменили на более жесткий — год колонии.

Чем известна Ольга Бондарева?

После августовских событий 2020 года она ходила по городу вместе с другими «активистами» и сообщала органам обо всех развешенных бело-красно-белых флагах и наклейках.

Фигурантка нескольких политических дел, которые заводились на людей, которые развешивали в Гродно флаги, ленты или вывешивали флаги на своем балконе. За это они были наказаны реальными сроками или штрафами.

Сама Бондарева когда-то также привлекалась к административной и уголовной ответственности – за контрабанду сигарет в Польшу.

Приходила с камерой на Кирова, 3, где размещались «Центр городской жизни» и магазин с национальной символикой «Адметнасць». После этого там прошли обыски.

Сейчас активно занимается поиском новых «врагов»: отслеживает в интернете и соцсетях людей с бело-красно-белыми фотографиями или аватарками, или активистов всевозможных общественных инициатив и организаций, и пишет на этих людей доносы. Из-за таких доносов к людям приходили с обысками, отменялись различные культурные мероприятия и концерты с участием этих людей.

Активно собирала подписи за снесение крестов в Куропатах, в частности – креста в память Вацлава Ластовского.

Настойчиво предлагала гродненским властям снести захоронения польских солдат, которые в 1939 году воевали с советами, когда те пришли в Гродно.

Приходила в Фарный костел Гродно с камерой и пыталась спровоцировать ксендза.

Приходила в главный православный храм Гродно-Свято-Покровский собор и возмущалась иконами, которые там висят с 2007 года. На иконах – изображения мучеников, погибших от преследования советской власти, а также изображения солдат Красной Армии.

Бондарева известна своими пророссийскими взглядами. Выходила на митинги с флагом Российского ультраправого движения НОД и «георгиевскими лентами». Постоянно перепощивает в своих каналах группы вроде «Путин – наш президент» и подобное.

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