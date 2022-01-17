Какие дома можно купить недалеко от Минска по выгодным ценам 1 17.01.2022, 17:30

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Можно разжиться просторным участком буквально за копейки.

Это только кажется, что зима сейчас — полновластный хозяин в городах и деревнях. На самом деле еще чуть-чуть и начнется он — дачно-строительный сезон, пишет «Онлайнер».

Его проблески уже видны в окнах многоэтажек, манящих взгляд прохожих приятным розоватым светом: под специальными лампами зреет первая, нежная рассада. И пока у любителей загородного труда и отдыха есть время, чтобы подготовиться к очередному рывку, мы продолжаем искать недорогие «жемчужины» в деревнях, продающиеся по бросовым ценам. Понятно, что дома, попавшие в категорию ветхих и заброшенных, сами по себе представляют мало ценности. Бóльшая их часть годится разве что под бульдозер. Но дело, как водится, не в метрах, а в сотках: разжиться просторным участком в хорошем месте буквально за копейки — милое дело. Так куда же можно кинуть свой взгляд в этом, только начавшемся году?

Похоже, Вилейский район всерьез решил распрощаться со всеми «забросами». Пока остальные, приближенные к столице регионы спят в шапку, курортная Вилейщина вовсю «трясет» свои деревни и регулярно выставляет избы на продажу. Сначала за оценочную стоимость, а потом по нисходящей — вплоть до одной базовой величины. Да, такие случаи тоже есть.

2022-й местная власть тоже начала активно, предложив всем желающим четыре дома в разных деревнях Людвиновского сельсовета. Журналисты проехались по населенным пунктам и посмотрел, где что находится, а также выяснил, за какую сумму можно взять каждый лот.

Деревня Заблощина

Улица Прохладная, 6

Конечно, это не берег Вилейского водохранилища, но от деревни до «большой воды» всего 17 км по трассе: на авто даже не заметишь, как проедешь. До Минска же будет поболей — 93 км, но и это не расстояние, если на кону дом всего за 3100 рублей. Причем дом, стоящий на фоне леса.

По виду постройка вполне ничего: изучая брошенные дома, мы видели и похуже. А тут более-менее крепкий сруб на почти 35 «квадратов», колодец, хозпостройки и даже остатки забора. Все остальное — традиционно деревенское: печное отопление, туалет на улице и отсутствие водопровода. Но бывалых людей таким не испугаешь.

Деревня находится на отшибе, при этом глухой ее не назовешь: рядом видны ухоженные жилые дома, так что куковать в одиночестве не придется.

Дорога, кстати, вполне проходимая: сегодня это размытая из-за оттепели грунтовка, но легковой автомобиль проехал по ней без проблем.

— Дом, который выставлен сейчас на продажу, — «первый на деревне». Его видишь сразу, как въезжаешь. Конечно, постройка не новая, но, к примеру, печка в полном порядке, она не разрушена. Электричество подключено, так что тратить время на решение этого вопроса новому собственнику не придется.

Заблощина — жилая деревня, там не только дачники. Своего магазина нет, раз в неделю приезжает автолавка. Но рядом, буквально в километре, находятся Костеневичи, где есть все необходимое в плане инфраструктуры. Даже сельсовет расположен там. Поэтому у жителей Заблощины нет проблем. Что касается общественного транспорта, то автобус сюда не заезжает, но опять же Костеневичи рядом, а там сообщение регулярное.

Участок, увы, не оформлен, покупателю придется пройти все процедуры самостоятельно. При желании «записать на себя» можно сразу 25 соток — в пожизненно наследуемое владение или частную собственность. Тут уже решать каждый будем сам: в первом случае придется заплатить от 300 рублей за все процедуры, во втором — компенсировать еще и кадастровую стоимость каждой сотки, а также учесть курс доллара.

Деревня Клесино

Улица Тенистая, 7а

Какие же в наших деревнях красивые названия улиц: Яблоневая, Родниковая и вот — Тенистая. Правда, конкретный дом в Клесино, что в 26 км от водохранилища, еще надо постараться найти. Приехав в деревню, вы без труда обнаружите здания под номерами 5, 9, 11, но ни 7, ни уж тем более 7а не увидите. Отыскать хату вы не сможете, даже если будете бесконечно ходить из конца в конец. И только местные жители смогут подсказать, что да как.

Оказывается, старый сруб — на вид ему лет сто, не меньше — находится на выселках: чтобы попасть по нужному адресу, придется топать через раскисшее сейчас поле, огибая ладный кусок. Путь не легкий, но кем-то уже проторенный: вдоль леса видна колея, а это значит, что местный колхоз или фермер, обрабатывающий землю, дорогу не запахивает. Уже хорошо.

Обращает на себя внимание и отсутствие столбов для электричества, по крайней мере если следовать этому пути: затевать стройку на генераторах, а потом решать вопрос с проведением постоянной линии — большая морока.

Что касается объекта, то на дом он мало похож. Скорее напоминает какое-то хранилище. Внутри — солома, поддоны, остатки печки. В общем, если тут и жили, то очень давно. Характеристики объекта: 25,6 квадратного метра, фундамент — бутобетонный, водопровод и канализация отсутствуют.

— Раньше это был жилой дом, но в какой-то момент его начали использовать как хозпостройку. Дело в том, что он давно бесхозный, собственница умерла еще в 90-х, поэтому такая судьба. Но зато можно быть спокойным за то, что наследники не появятся.

Участок не зарегистрирован, покупатель сможет оформить 25 соток максимально. Деревня достаточно большая, жилая — постоянно проживают человек сто. Летом, когда сезон и приезжают дети-внуки, людей становится еще больше. В Клесино есть свой магазин. К самой деревне ведет асфальтированная дорога, — разъясняют в сельсовете.

Объект №7а не одинок в своем «хуторском» расположении: рядом находится дом №7 — ухоженный и аккуратный, видно, что есть хозяин, который регулярно приезжает в эту местность. Так что на совсем уж «уединенную уединенность» рассчитывать не приходится.

За этот то ли дом, то ли склад рассчитывают выручить 2400 рублей. (Но, на наш взгляд, постройка безнадежна — только бульдозер, только хардкор, а вот участок очень даже интересный.) К слову, Клесино имеет свою достопримечательность: неподалеку находится часовня XIX века.

Деревня Сутьки

Улица Ромашковая, 55

Такого лота еще не было в наших обзорах: крепкий сруб, стеклопакеты, спутниковая тарелка и хозпостройки в приличном состоянии. Разве бывают такие «забросы»? Оказывается, бывают.

Расположен дом, в который, кажется, заезжай хоть сегодня и живи, в конце довольно крупной и оживленной деревни Сутьки. Асфальт, электричество, забор — все как надо. Более того, участок площадью почти 22 сотки уже зарегистрирован, его надо будет просто переоформить на нового собственника. Что же произошло?

— Дом действительно хороший: и внутри, и снаружи все в порядке, все целое, включая печку. Чисто по-человечески он мне понравился. Но собственник умер, а наследники не вступили в права, не проявили интереса.

Деревня жилая, находится совсем рядом с агрогородком Людвиново, где есть все необходимое. Пройти пешком от одного населенного пункта до другого займет совсем мало времени. И до водохранилища достаточно близко, — ориентирует специалист.

Теперь о цифрах: площадь дома — 48 квадратных метров, есть холодная пристройка. Водопровод и канализация отсутствуют, на участке имеется колодец. За хороший объект и цена не бросовая — 5300 рублей, но, думается, оно того стоит, особенно с учетом того, что участок оформлен, а значит, бумажной волокиты (и трат) будет в разы меньше.

Деревня Костеневичи

Улица Кривичская, 25

И еще один дом, глядя на который не скажешь, что это жесткий «заброс». Да, цвета фасада поблекли, а веранда малость покосилась, но сколько подобных хат согревают своих владельцев холодными зимними вечерами. А тут… заколоченные окна и мох на крыльце.

Печально, но ведь все может измениться: узорчатые занавески будто намекают на то, что новому хозяину надо лишь зайти внутрь да растопить печку, и жизнь снова пойдет своим чередом.

Вообще, Костеневичи — прекрасный населенный пункт: деревня большая (именно здесь базируется сельсовет), оживленная и ухоженная, каждый следит за своим участком. Дом №25 по улице Кривичской находится недалеко от остановки общественного транспорта и работающего магазина. Участок, увы, не оформлен, но это обычная история для домов, попадающих в наши обзоры.

— Навскидку дом уже лет десять стоит без хозяев. Но он тоже неплохо сохранился. Как по мне, это хороший вариант: на участке есть колодец и электричество. С транспортным сообщением тоже порядок: рейсы на Минск и Вилейку — по несколько раз в день. Асфальтовая дорога опять же, — перечисляет Нина Жукалова.

За одноэтажный бревенчатый дом общей площадью 53,5 «квадрата» назначили цену в 5200 рублей. Это рыночная оценка, без снижения.

Перечень документов, которые необходимо предоставить претенденту на покупку:

заявка по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23.09.2021 №23;

гражданину — копию документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования;

представителю гражданина — доверенность;

индивидуальному предпринимателю — копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования.

Срок предоставления документов: до 06.02.2022.

Заявки от претендентов на покупку указанных домов необходимо подавать лично либо через своего представителя в отдел архитектуры и строительства (кабинет 6) Вилейского районного исполнительного комитета (Минская обл., г. Вилейка, ул. Партизанская, 40). Информация о прямой продаже пустующих жилых домов размещена на официальном сайте Вилейского районного исполнительного комитета.

В случае поступления двух и более заявок от претендентов на покупку данного дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

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