Виктор Бабарико: Будем надеяться на дальнейшие перемены 3 17.01.2022, 17:48

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Виктор Бабарико

Экс-кандидат в президенты Беларуси в письме рассказал о «подарке» на Новый год.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико встретил свой второй Новый год в неволе. Официальный сайт политзаключенного опубликовал фрагмент его письма дочери Марии от 7 января 2022 года.

— С учётом того, что 22-й начался с приходом твоего письма, то он точно будет лучше 21-го. Будем надеяться и на дальнейшие перемены.

Про традиции празднования Нового года в текущих условиях могу сказать, что моя основная цель — максимально сохранить старые принципы.

Поэтому даже здесь удалось: поставить ёлку (прислала какая-то дама вырезанную оригами из зелёной бумаги), украсить стол (ещё один подарок от девушки — открытка-открывашка с очаровательными лесом и оленями), зажечь свечку (один из коллег пожертвовал) и поставить её в мандариновую норку, а дальше все, как и раньше: успеть открыть «шампанское» (дюшес в их пластиковых бутылках по форме шампанского), написать записку с желанием, сжечь на свечке и выпить бокал с остатками под мысленный бой курантов.

Что же касается остальных вариантов празднования, то мой калейдоскоп разных людей в этих условиях предлагает одинаковый вариант: смотрение ТВ, попытку сделать тортики и салатики.

Да и нам тут «подарочек» система преподнесла: придя с работы вечером 31-го я обнаружил, что в моих вещах был обыск с выбрасыванием всех вещей включая письма из конвертов. Поэтому пришлось ещё и порядок наводить. Но все завершилось благополучно.

Что касается моего режима и здоровья, то тут всё без изменений.

Давно не слыхать новостей от Эдика. Как он там держится? Раньше хоть приветы через совместных адресатов отправляли, а сейчас с этим стало похуже. Передавай ему мои наилучшие пожелания.

Всем австралийским родственникам мои приветы. Что-то много текста у меня получилось. Соскучился по общению.

Адрес для писем Виктору Бабарико: ИК №1 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая,

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