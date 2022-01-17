Стало известно, что с задержанным сыном бизнесмена Войтеховича 2 17.01.2022, 18:19

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Илья Войтехович

Он ехал на похороны отца из Риги, где рожала его жена.

В субботу стало известно, что на границе задержали 36-летнего сына известного бизнесмена Эдуарда Войтеховича Илью. Он ехал на похороны отца из Риги. Сотрудники ГУБОПиК задержали его прямо на границе. По информации «Нашей Нивы», Илья Войтехович сегодня находится на Окрестина. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Его подозревают в «участии в несанкционированных мероприятиях», вероятно, по фото и видео с митингов. По какой статье УК подозревают Илью, точно пока не известно.

Отдельные СМИ после задержания Войтеховича написали, что он жил в Евросоюзе. В «покаянном» видео Илья говорит, что «участвовал в акциях, потом испугался ответственности и уехал в Ригу. Там не нашел себя и решил вернуться назад».

Но источники, знакомые с Ильей, говорят, что все это неправда. Он жил и работал в Беларуси, никуда не сбегал. Выехал в Ригу, так как там решила рожать его жена, латышка по национальности. Илья был с нею.

«В понедельник, 10 января, жена Ильи родила дочь. А во вторник у него умер отец. Илья побыл какое-то время с семьей и в пятницу поехал в Беларусь, так как на субботу запланировали похороны. На границе его задержали и передали силовикам», — рассказали источники.

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