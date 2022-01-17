Лукашенко подарил своим пропагандистам одежду с изображением зада собаки 27 17.01.2022, 18:37

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Пропагандисты сделали вид, что рады такому «подарку».

Александр Лукашенко «поддержал» пропагандистов, против которых западные страны ввели санкции, и подарил им эксклюзивный мерч с задом собаки.

Известно, что новая одежда была презентована на приеме, посвященном старому Новому году. Один из ее обладателей показал белый свитшот, на который нанесено изображение собаки сзади, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что на мероприятии присутствовали председатель лукашенковского Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, зампредседателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко, пропагандист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик, пропагандистка этого же СМИ Людмила Гладкая, пропагандист телеканала СТВ Григорий Азаренок и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

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