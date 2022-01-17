Получите и распишитесь 4 17.01.2022, 18:51

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Лукашенко же мечтал вернуть Советский Союз, все плакал по нему.

Польша решила опробовать свой собственный способ одновременно борьбы с инфляций и помощи бедным в этот кризис. Способ не самый стандартный: обычно помощь малообеспеченным (включая т.н. "вертолётные деньги"), наоборот, разгоняет инфляцию, пишет БДГ.

Однако правительство Польши еще в конце прошлого года уведомило Еврокомиссию о том, что в стране ставка НДС для продуктов питания будет снижена с 23% до 0%, ставка НДС на удобрения также будет составлять 0%, на природный газ будет снижена с 23% до 8%, на электроэнергию – с 23% до 5%, на топливо и отопление – с 23 до 8%.

Новые ставки начнут действовать с 1 февраля 2022 года. За счет снижения цен и объемов платежей – снизится и инфляция. Вот это и есть правильное государственное регулирование, а не то, что подается в Беларуси под видом "социальной заботы о населении" – когда торговые сети заставляют снижать цены для "малоимущих".

В Польше решили, что лучше сейчас получат меньше денег в бюджет, но облегчат жизнь простым людям и малому бизнесу. А также – сельхозпроизводителям (за счет снижения цен на удобрения, которые взлетели в цене из-за газового кризиса в Европе). Уже через год деньги вернутся в бюджет в кратном размере – польское правительство это понимает.

А вот в Беларуси если чиновник предложит снизить налоги – лишится должности, а то и свободы. С начала года в действие вступил новый Налоговый кодекс, который налоги для малого бизнеса, наоборот, повысил.

Результат не заставит себя ждать. Эксперты Евразийского банка развития уже прогнозируют, что годовая инфляция в Беларуси в I квартале 2022 года будет держаться на уровне 10%. А для сдерживания роста цен может понадобиться прямое вмешательство государства. Проще говоря – возвращение к планово-административной системе распределения товаров и продуктов, а также установления цен на них.

Ну да, Лукашенко же мечтал вернуть Советский Союз, все плакал по нему. Получите и распишитесь. И купите резиновые сапоги – понадобятся, когда в колхоз на картошку поедете…

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