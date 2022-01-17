Порошенко попросили арестовать с залогом в $35 миллионов

Порошенко попросили арестовать с залогом в $35 миллионов9
- 17.01.2022, 19:08
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Прокурор также предложил обязать экс-президента Украины носить электронный браслет.
Обвинение попросило Печерский районный суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в миллиард гривен (35,7 миллиона долларов), обязать сдать паспорта и носить электронный браслет. Об этом сообщает «Гордон».
«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал прокурор, предложив обязать экс-президента носить электронный браслет в случае внесения залога.
Помимо этого, сторона обвинения просит наложить на Порошенко ряд обязательств в случае внесения им залога:
прибывать по каждому требованию к прокурору или в суд;
не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;
уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства;
сдать свои паспорта и другие документы, которые дают возможность выезда из Украины;
носить электронный браслет.