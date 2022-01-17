Порошенко попросили арестовать с залогом в $35 миллионов 9 17.01.2022, 19:08

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Петр Порошенко

Прокурор также предложил обязать экс-президента Украины носить электронный браслет.

Обвинение попросило Печерский районный суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в миллиард гривен (35,7 миллиона долларов), обязать сдать паспорта и носить электронный браслет. Об этом сообщает «Гордон».

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал прокурор, предложив обязать экс-президента носить электронный браслет в случае внесения залога.

Помимо этого, сторона обвинения просит наложить на Порошенко ряд обязательств в случае внесения им залога:

прибывать по каждому требованию к прокурору или в суд;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;

уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства;

сдать свои паспорта и другие документы, которые дают возможность выезда из Украины;

носить электронный браслет.

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